Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего сына Анатолия

Галина Юдашкина в своем аккаунте написала, что старший сын Анатолий впервые посетил мероприятие такого масштаба, а в следующем году возьмет с собой младшего наследника Аркадия. Весной этого года дочь российского модельера стала второй раз мамой. Женщина рожала ребенка в Майами, куда отправилась вместе со старшим сыном и своей мамой в феврале. Галина Юдашкина практически до самих родов работала в США.Стоит напомнить, что она является арт-директором Дома моды своего знаменитого отца Валентина Юдашкина. Дочь модельера недавно запустила свою первую коллекцию одежды для детей под маркой Yudashkin.