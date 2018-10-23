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Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего сына Анатолия

Галина Юдашкина в своем микроблоге Instagram обнародовала фото с Бала дебютанток Tatler, на котором она запечатлена вместе с супругом Петром Максаковым и сыном Анатолием. Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина сообщила поклонникам, что впервые вывела в свет своего старшего наследника.

Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего сына Анатолия


Галина Юдашкина в своем аккаунте написала, что старший сын Анатолий впервые посетил мероприятие такого масштаба, а в следующем году возьмет с собой младшего наследника Аркадия. Весной этого года дочь российского модельера стала второй раз мамой. Женщина рожала ребенка в Майами, куда отправилась вместе со старшим сыном и своей мамой в феврале. Галина Юдашкина практически до самих родов работала в США.

Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего сына Анатолия


Стоит напомнить, что она является арт-директором Дома моды своего знаменитого отца Валентина Юдашкина. Дочь модельера недавно запустила свою первую коллекцию одежды для детей под маркой Yudashkin.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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