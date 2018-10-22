Учёные: Выкидыш при беременности может спровоцировать недостающий ген





Специалисты Рурского университета в Бохуме провели исследование на грызунах. Мышам ввели ген Math6, который необходим для развития плода. При этом учёные наблюдали, что при его отсутствии развитие эмбриона продолжалось, однако из-за недостатка питательных веществ, необходимых плаценте, плод умирал, что приводило к выкидышу.В результате эксперты выяснили, что отсутствие у беременной женщины копии гена Math6 от отца и матери может привести к выкидышу. Также специалисты установили, что при беременности генетические нарушения зависят от матери. Экспрессия Math6 очень важна для нормального протекания беременности, так как снабжает плод витаминами.