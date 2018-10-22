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Учёные: Выкидыш при беременности может спровоцировать недостающий ген

Учёные выяснили, что выкидыш у беременной женщины может быть спровоцирован одним недостающим геном. При формировании плаценты очень важно наличие всех генов, так как их недостаток грозит эмбриональной дисфункцией.
Учёные: Выкидыш при беременности может спровоцировать недостающий ген

Специалисты Рурского университета в Бохуме провели исследование на грызунах. Мышам ввели ген Math6, который необходим для развития плода. При этом учёные наблюдали, что при его отсутствии развитие эмбриона продолжалось, однако из-за недостатка питательных веществ, необходимых плаценте, плод умирал, что приводило к выкидышу.

В результате эксперты выяснили, что отсутствие у беременной женщины копии гена Math6 от отца и матери может привести к выкидышу. Также специалисты установили, что при беременности генетические нарушения зависят от матери. Экспрессия Math6 очень важна для нормального протекания беременности, так как снабжает плод витаминами.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:33

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