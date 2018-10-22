Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью





Эксперты полагают, что возраст найденной ими пираньи сопоставим со временами динозавров, в связи с чем, она должна была быть приспособлена к местным суровым условиям. Крупные зубы, расположенные в 5 рядов помогали рыбе эффективно отрывать куски плоти от животных, оказавшихся в воде по каким-то причинам, или же от других рыб. Также, по мнению экспертов, челюсти обладали выдающейся силой, без которой прожить в те времена не представлялось возможным. Чаще всего пираньи охотились, нападая на более крупных обитателей водоемов, сперва отрывая жертвам плавники, а после обгладывая плоть.Способ нападения водных хищников, как полагают специалисты, был максимально агрессивным, что обуславливаются формой зубов и челюсти в целом. Несмотря на маленькие размеры, найденная особь определено являлась опасным хищником.