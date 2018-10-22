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Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью

В Германии обнаружена самая древняя в мире пиранья. По мнению ученых, несмотря на маленькие размеры, данный вид рыб был способен обглодать до костей динозавров.

Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью


Эксперты полагают, что возраст найденной ими пираньи сопоставим со временами динозавров, в связи с чем, она должна была быть приспособлена к местным суровым условиям. Крупные зубы, расположенные в 5 рядов помогали рыбе эффективно отрывать куски плоти от животных, оказавшихся в воде по каким-то причинам, или же от других рыб. Также, по мнению экспертов, челюсти обладали выдающейся силой, без которой прожить в те времена не представлялось возможным. Чаще всего пираньи охотились, нападая на более крупных обитателей водоемов, сперва отрывая жертвам плавники, а после обгладывая плоть.

Способ нападения водных хищников, как полагают специалисты, был максимально агрессивным, что обуславливаются формой зубов и челюсти в целом. Несмотря на маленькие размеры, найденная особь определено являлась опасным хищником.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:04

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