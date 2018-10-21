В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy S10





Гескин продемонстрировал свое видение смартфона, анонс которого предстоит в будущем. На изображении показан Samsung Galaxy S10+, внешний вид которого был составлен на основе некоторых слухов. Правдивость их невозможно подтвердить, но возможно получить предварительное впечатление о новинке. Автор рендера предполагает, что кромок вокруг монитора не будет вовсе, а также разработчики избавятся от вырезов, ощутимо повысив полезную площадь передней панели. Сенсорные кнопки будут подсвечивать лишь при включении экрана.Бенжамин Гескин считает, что должен произойти переход на 7-нанометровую систему с одним кристаллом. Также следует ожидать тройную основную камеру.