АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy S10

Бенжамин Гескин разместил на своей станице в Тwitter рендер, демонстрирующий предположительный внешний вид смартфона Samsung Galaxy S10+. Дизайнер утверждает, что основывался на утечках информации касательно рассматриваемой модели.

В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy S10

Гескин продемонстрировал свое видение смартфона, анонс которого предстоит в будущем. На изображении показан Samsung Galaxy S10+, внешний вид которого был составлен на основе некоторых слухов. Правдивость их невозможно подтвердить, но возможно получить предварительное впечатление о новинке. Автор рендера предполагает, что кромок вокруг монитора не будет вовсе, а также разработчики избавятся от вырезов, ощутимо повысив полезную площадь передней панели. Сенсорные кнопки будут подсвечивать лишь при включении экрана.

Бенжамин Гескин считает, что должен произойти переход на 7-нанометровую систему с одним кристаллом. Также следует ожидать тройную основную камеру.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появилось официальное изображение Samsung
Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и
Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала
Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте
Жители Владикавказа жалуются медикам на удушье
Первые экземпляры Lada XRay Cross поступили к
Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом
В Москве появилось граффити в поддержку "узника
Эксперты объяснили причины необходимости
Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как
Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram
Сергей Шнуров женился с черного хода и в
В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у
В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка
Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты
Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после
Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет
Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на
Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 появился в
Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во
Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание
Ученые установили минимальное количество сна для
Во Франции нашли метеорит весом в полтонны
Подруга Игоря Талькова назвала имя его
Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине
Учёные обнаружили самую маленькую
Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр
Голосовой помощник в смартфоне научился
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет
Просмотреть все новости