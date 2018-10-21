Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка популярную няню





Несколько дней назад стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в скором времени станут родителями. Герцог и герцогиня Сассекские не стали разглашать пол будущего ребенка, но сообщили, что уже начали искать ему няню. Свой выбор будущие родители остановили на Конни Симпсон. Прийти к такому решению принцу Гарри и Меган Маркл помогли их друзья, голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Конни Симпсон является популярной няней среди знаменитостей, она воспитывала детей Кэша Уоррена и Джессики Альбы, Джона Красински и Эмили Блант, а также Джессики Бил и ее мужа Джастина.Конни Симпсон подтвердила, что станет няней для первенца принца Гарри и Меган Маркл. Популярная среди знаменитостей няня сообщила, то уже начала подготовку к новой работе, а также рассказала, что она не будет напоминать ребёнку о его королевских корнях.