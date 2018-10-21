АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка популярную няню

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл активно готовятся к пополнению в своей семье. Герцог и герцогиня Сассекские уже выбрали няню для своего будущего ребёнка и даже назвали имя наемной работницы, которой оказалась весьма популярная у звезд Конни Симпсон.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка популярную няню

Несколько дней назад стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в скором времени станут родителями. Герцог и герцогиня Сассекские не стали разглашать пол будущего ребенка, но сообщили, что уже начали искать ему няню. Свой выбор будущие родители остановили на Конни Симпсон. Прийти к такому решению принцу Гарри и Меган Маркл помогли их друзья, голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Конни Симпсон является популярной няней среди знаменитостей, она воспитывала детей Кэша Уоррена и Джессики Альбы, Джона Красински и Эмили Блант, а также Джессики Бил и ее мужа Джастина.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка популярную няню

Конни Симпсон подтвердила, что станет няней для первенца принца Гарри и Меган Маркл. Популярная среди знаменитостей няня сообщила, то уже начала подготовку к новой работе, а также рассказала, что она не будет напоминать ребёнку о его королевских корнях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram
Сергей Шнуров женился с черного хода и в
В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у
В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка
Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты
Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после
Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет
Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на
Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 появился в
Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во
Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание
Ученые установили минимальное количество сна для
Во Франции нашли метеорит весом в полтонны
Подруга Игоря Талькова назвала имя его
Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине
Учёные обнаружили самую маленькую
Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр
Голосовой помощник в смартфоне научился
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет
Виктория Романец: "Мой тренер по танцам даже
Genesis увеличил продажи в сентябре на территории
Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило
«Не промах»: National Interest высоко оценил
Всего за три дня на туалет для котов Footloose
Легендарная компания Jawa выпускает новый мотоцикл
В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила
Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия
Цитрусовые фрукты помогают снизить риск развития
Эксперты рассказали об иллюзиях водителей на
Просмотреть все новости