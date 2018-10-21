Виктория Романец: "Мой тренер по танцам даже дерево научит танцевать"
Звёзды скандального телепроекта "Дом-2" не мыслят себя без социальных сетей. Комментарии, поклонники, лайки и дальше антифанаты стали неотъемлемой частью их жизни. Не исключением является и Виктория Романец, которая в Instagram сообщила, что ее тренер по танцам "даже дерево научит танцевать".
В последнее время девушку довольно часто критикуют и за предательство лучшей подруги Феофилактовой, и за брак с Антоном Гусевым, и за её нелепые танцы, за переделанное тело, обман подписчиков и прочее.
Однако Вика, что называется, не парится. Своих критиков она посылает подальше и продолжает выкладывать различные хайповые фото и видео. Недавно девушка рассказала, что начала заниматься танцами "для души и тонуса тела".
"На подтанцовки к Beyoncе не собираюсь, на звание Танцовщица не претендую, советов не прошу, ну и тем более их не даю...)", - ограждает себя от хейтеров Виктория.
А потом она добавила, что ходит к одному из самых лучших тренеров. Вика заявила, что этот тренер "даже дерево научит танцевать". А значит, что и Романец танцевать научится точно, ведь она же лучше дерева, уверены хейтеры.
В последнее время девушку довольно часто критикуют и за предательство лучшей подруги Феофилактовой, и за брак с Антоном Гусевым, и за её нелепые танцы, за переделанное тело, обман подписчиков и прочее.
Однако Вика, что называется, не парится. Своих критиков она посылает подальше и продолжает выкладывать различные хайповые фото и видео. Недавно девушка рассказала, что начала заниматься танцами "для души и тонуса тела".
"Направление High heels) Танцую для себя, души, пластичности и тонуса тела", - пишет Виктория и добавляет, что так она ещё "убивает свободное время".
"На подтанцовки к Beyoncе не собираюсь, на звание Танцовщица не претендую, советов не прошу, ну и тем более их не даю...)", - ограждает себя от хейтеров Виктория.
А потом она добавила, что ходит к одному из самых лучших тренеров. Вика заявила, что этот тренер "даже дерево научит танцевать". А значит, что и Романец танцевать научится точно, ведь она же лучше дерева, уверены хейтеры.