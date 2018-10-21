Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило документ 1943 года о Гитлере





Адольф Гитлер имел двойственную сексуальность, схожую с его переменчивыми политическими воззрениями, о чем заявил автор доклада, ученый-антрополог и аналитик Управления стратегических служб США Генри Филд. По мнению исследователя, многочисленные факты из жизни фюрера говорят о большой вероятности его гомосексуализма. Эта сторона его натуры могла проявиться во время пребывания в венском мужском общежитии, которое пользовалось сомнительной славой, а также в тюрьме, куда Гитлер попал после мюнхенского «пивного путча».В дальнейшем Филд причислил Адольфа Гитлера к бисексуалам. «Идя к женщине, не забудь плетку», любил говорить немецкий лидер, отправляясь на свидание. Общаясь с женщиной, он действительно часто помахивал хлыстом, и чем больше она ему нравилась, тем активнее он это делал. Психологи отмечают, что таким образом Гитлер демонстрировал желание доминировать и прятал собственную неуверенность.Адольф Гитлер часто воображал себя барабанщиком во главе народных масс. А еще он очень любил цирк и презирал образование, отмечается в докладе 75-летней давности.