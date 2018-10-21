АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило документ 1943 года о Гитлере

Детальный психологический портрет Адольфа Гитлера был обнародован ЦРУ США. О документе, который был подготовлен американской разведкой лично для Теодора Рузвельта в 1943 году, сообщает РИА Новости.

Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило документ 1943 года о Гитлере

Адольф Гитлер имел двойственную сексуальность, схожую с его переменчивыми политическими воззрениями, о чем заявил автор доклада, ученый-антрополог и аналитик Управления стратегических служб США Генри Филд. По мнению исследователя, многочисленные факты из жизни фюрера говорят о большой вероятности его гомосексуализма. Эта сторона его натуры могла проявиться во время пребывания в венском мужском общежитии, которое пользовалось сомнительной славой, а также в тюрьме, куда Гитлер попал после мюнхенского «пивного путча».

В дальнейшем Филд причислил Адольфа Гитлера к бисексуалам. «Идя к женщине, не забудь плетку», любил говорить немецкий лидер, отправляясь на свидание. Общаясь с женщиной, он действительно часто помахивал хлыстом, и чем больше она ему нравилась, тем активнее он это делал. Психологи отмечают, что таким образом Гитлер демонстрировал желание доминировать и прятал собственную неуверенность.

Адольф Гитлер часто воображал себя барабанщиком во главе народных масс. А еще он очень любил цирк и презирал образование, отмечается в докладе 75-летней давности.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило
«Не промах»: National Interest высоко оценил
Всего за три дня на туалет для котов Footloose
Легендарная компания Jawa выпускает новый мотоцикл
В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила
Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия
Цитрусовые фрукты помогают снизить риск развития
Эксперты рассказали об иллюзиях водителей на
Ford официально подтверждает, что новые модели
72-летнего индийца до смерти забросали кирпичами
Одноплатный ПК Geniatech XPI-S905X оснастят
Компания Dongfeng объявила про выход на рынок
Кристина Асмус показала, как ее дочка скучает по
Xiaomi Mi 8 Lite на 8 Гб засветился в новом цвете
Ученые обнаружили на больничных простынях опасные
Бета-тест Artifact начнется 19 ноября
Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV
Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от
В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде
В ЕС за сервисы Google придется платить 40
Ольга Рапунцель критикует "Дом-2" из-за обиды на
Особенностью обновления интерфейса Twitter
"Керченский стрелок" готовил нападение на колледж
Porsche 911 Carrera воплотится в следующем
"Ночные волки" подарили Хабибу Нурмагомедову
Роман Капаклы и Марина Африкантова задумались об
«Она очень наивная, искренняя, настоящая»: Алесе
Lenovo в 10 раз увеличит производство смартфонов
Денис Лебедев заявил, что после шоу «Замуж за
Братьям Кличко на Украине поставили "голый"
Просмотреть все новости