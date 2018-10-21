Genesis увеличил продажи в сентябре на территории России в 2,2 раза





Впервые компания Genesis презентовала авто собственного производства российским автолюбителям в 2016 году. Первое время марка не пользовалась большой популярностью, однако со временем продажи стали расти. Как стало известно, по итогам 2018 года продажи выросли по сравнении с прошлогодними на 75%. За год было продано 1253 автомобиля. Флагманское авто компании G90 продается на территории России с октября прошлого года по цене 4,775 млн рублей. Также автомобильный производитель предоставляет полноприводный седан G80, а самой доступной моделью марки считается спортивный G70 2018 года выпуска. Новинку можно приобрести у официальных дилеров по цене 1,999 млн рублей.По некоторым сведениям, в планы компании Genesis входит увеличение количества предоставляемых авто. В частности, до 2021 года авто производитель планирует выпустить 6 новых авто, среди которых спорт-купе, а также кроссовер.