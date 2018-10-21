«Не промах»: National Interest высоко оценил российские истребители





Авторы статьи отмечают, что первые вариации Су-27 значительно уступают более современным моделям. В частности, эти машины хуже приспособлены для уничтожения наземных целей, тогда как модернизированные Су-27М могут похвастаться наличием передового оснащения, включая бомбы с лазерным наведением и ракеты Х-29 и Р-77.Су-30 в результате модернизации также значительно «возмужал», признали эксперты National Interest. Без радара «Ирбис-Е», но зато с двигателями, в которых имеется управляемый вектор тяги – эти машины получили более высокую маневренность. Но самыми впечатляющими характеристиками обладает Су-35С. «Не промах!», - с долей восторга пишут американские журналисты.