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«Не промах»: National Interest высоко оценил российские истребители

Аналитики известного американского издания National Interest высоко оценили технические характеристики новейших российских истребителей. Речь идет о модернизированных версиях многоцелевых самолетов Су-27 и Су-30.

«Не промах»: National Interest высоко оценил российские истребители

Авторы статьи отмечают, что первые вариации Су-27 значительно уступают более современным моделям. В частности, эти машины хуже приспособлены для уничтожения наземных целей, тогда как модернизированные Су-27М могут похвастаться наличием передового оснащения, включая бомбы с лазерным наведением и ракеты Х-29 и Р-77.

Су-30 в результате модернизации также значительно «возмужал», признали эксперты National Interest. Без радара «Ирбис-Е», но зато с двигателями, в которых имеется управляемый вектор тяги – эти машины получили более высокую маневренность. Но самыми впечатляющими характеристиками обладает Су-35С. «Не промах!», - с долей восторга пишут американские журналисты.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:20

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