Цитрусовые фрукты помогают снизить риск развития рака





Известно, что цитрусовые фрукты имеют высокое содержание витамина С, эффективно поддерживающего иммунную систему. Однако апельсин, лимон или грейпфрут также защищают от таких недугов, как деменция, сердечные заболевания и даже рак.По итогам исследования ученые доказали, что люди, употребляющие в свой ежедневный рацион наибольшее количество цитрусовых, снизили риск развития онкологии от 40 до 50 процентов. Эти результаты доказали, что апельсин, лимон или грейпфрут отлично помогают предотвратить раковое заболевание, чтобы жить дольше.