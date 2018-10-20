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Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram своей фигурой в купальнике

Гаянэ Багдасарян в своем Instagram-аккаунте обнародовала снимки, на которых запечатлена в пикантных позах. Модель подчеркнула свою идеальную фигуру откровенным купальником, чем покорила фанатов.

Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram своей фигурой в купальнике

На одном фото Гаянэ Багдасарян позирует стоя, демонстрируя поклонникам свою упругую грудь, стройные ноги и тонкую талию. На другой публикации модель изображена сзади, где взору пользователей открывается ее «пятая точка». Фотографии звезды за час собрали 1,2 тысяч отметок «Мне нравится».

Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram своей фигурой в купальнике

Оба снимка Гаянэ Багдасарян фанаты восприняли с ликованием. Они назвали знаменитость, застывшую перед камерой с томным лицом, настоящей «секс-бомбой». Некоторые фолловеры заявили, что модель даже в сдельном купальном костюме выглядит соблазнительно. Другие же подчеркнули, что от ее идеальных форм они просто в восхищении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:45

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