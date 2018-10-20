Гаянэ Багдасарян покорила фанатов в Instagram своей фигурой в купальнике
Гаянэ Багдасарян в своем Instagram-аккаунте обнародовала снимки, на которых запечатлена в пикантных позах. Модель подчеркнула свою идеальную фигуру откровенным купальником, чем покорила фанатов.
На одном фото Гаянэ Багдасарян позирует стоя, демонстрируя поклонникам свою упругую грудь, стройные ноги и тонкую талию. На другой публикации модель изображена сзади, где взору пользователей открывается ее «пятая точка». Фотографии звезды за час собрали 1,2 тысяч отметок «Мне нравится».
Оба снимка Гаянэ Багдасарян фанаты восприняли с ликованием. Они назвали знаменитость, застывшую перед камерой с томным лицом, настоящей «секс-бомбой». Некоторые фолловеры заявили, что модель даже в сдельном купальном костюме выглядит соблазнительно. Другие же подчеркнули, что от ее идеальных форм они просто в восхищении.
На одном фото Гаянэ Багдасарян позирует стоя, демонстрируя поклонникам свою упругую грудь, стройные ноги и тонкую талию. На другой публикации модель изображена сзади, где взору пользователей открывается ее «пятая точка». Фотографии звезды за час собрали 1,2 тысяч отметок «Мне нравится».
Оба снимка Гаянэ Багдасарян фанаты восприняли с ликованием. Они назвали знаменитость, застывшую перед камерой с томным лицом, настоящей «секс-бомбой». Некоторые фолловеры заявили, что модель даже в сдельном купальном костюме выглядит соблазнительно. Другие же подчеркнули, что от ее идеальных форм они просто в восхищении.