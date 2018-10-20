Эксперты назвали 5 лучших дешевых пятилетних микроавтобусов на рынке РФ





Автомобиль Peugeot Expert, располагающий 8 посадочными местами, имеет увеличенный клиренс, ввиду чего может стать полноценной заменой для внедорожника. Кроме того, он оборудован современной приборной панелью и увеличенной торпедой. На втором месте разместился Citroёn Jumpy с 9 посадочными местами.Третье место досталось микроавтобусу FIAT Scudo. Он был выпущен на российском рынке в 2014 году, а в настоящее время имеет ценник примерно в 1,2 миллиона рублей. На четвертом месте разместился Mercedes-Benz Vito. Микроавтобус работает на базе силового агрегата на 2,1 литра при мощности в 95 лошадиных сил. Пятое место в рейтинге досталось Volkswagen Caravelle.