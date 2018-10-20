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Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью видеокамер

Научные сотрудники Института мозга им. Планка в Германии под кураторством нейробиолога Гилла Лорана научились «считывать» мысли каракатиц – непревзойдённых мастеров маскировки. Для этого учёные разработали систему из 20 видеокамер, снимая подопытных моллюсков при скорости в 60 кадров за секунду.

Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью видеокамер

Исследователи задались целью выяснить механизм перемены каракатицами своего окраса. С помощью упомянутой системы учёные фиксировали изменения оттенков животных в момент проплывания ими мимо гравия и иных печатных изображений, помещённых немецкими нейробиологами в ёмкость с лабораторными моллюсками для создания фона. Как только определённая каракатица выплывала на свет, её снимали на видеокамеры.

Разработанная Лораном и его сотрудниками техника видеообработки позволяла учёным идентифицировать несколько десятков тысяч определённых хроматофоров на каждой из задействованных в эксперименте каракатиц, в том числе и клетки, появлявшиеся по мере роста животного. Более всего специалистов интересовала степень синхронности действия хроматофоров, изменявших рисунки на тельце моллюсков.

Согласно более ранним исследованиям, любую из пигментных клеток каракатиц контролируют несколько двигательных нейронов, идущих от мозга к мышцам на коже, а все такие нейроны осуществляют контроль за несколькими клетками, объединяющимися в более объёмные двигательные системы, создающие по всему тельцу животного разнообразнейшие узоры.


Благодаря новой научной работе, учёные увидели механизм связывания каракатицами хроматофоров друг с другом, образуя узор, который имитирует окружающую среду моллюска. Таким образом, исследователи научились посредством видеокамер отслеживать генерацию сложных узоров на теле пигментными клетками моллюсков, контролируемыми нейронами.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00

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