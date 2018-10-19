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Ученые впервые собрали полноценный пищевод из стволовых клеток

Ученые из Университетского колледжа Лондона впервые смогли собрать полноценный функциональный пищевод из стволовых клеток грызунов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Ученые впервые собрали полноценный пищевод из стволовых клеток

Ученые из Лондонского университета во главе с Паоло Де Коппи смогли воссоздать из стволовых клеток мышей полноценно функционирующий пищевод. В основу был взят каркас из внеклеточной структуры тканей пищевода, куда несколько раз высадили клетки эпителия и фибробласты грызунов. Для «созревания» будущий орган поместили в специальный прибор биореактор.

Созревший и полностью сформированный пищевод имплантировали мышам, и в течение недели он смог «прижиться» к новой среде, создав кровеносную систему и слизистую.

Успешная пересадка выращенного из стволовых клеток органа дает возможность ученым двигаться в этом направлении более масштабно. Каждый день люди сталкиваются с отторжением пересаженного им чужого органа из-за иммунной системы, которая воспринимает его как «инородное тело» и активно старается избавиться. Если вырастить орган из стволовых клеток пациента, то это даст больше шансов на благополучное приживление, убеждены исследователи.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:30

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