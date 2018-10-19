Ученые впервые собрали полноценный пищевод из стволовых клеток





Ученые из Лондонского университета во главе с Паоло Де Коппи смогли воссоздать из стволовых клеток мышей полноценно функционирующий пищевод. В основу был взят каркас из внеклеточной структуры тканей пищевода, куда несколько раз высадили клетки эпителия и фибробласты грызунов. Для «созревания» будущий орган поместили в специальный прибор биореактор.Созревший и полностью сформированный пищевод имплантировали мышам, и в течение недели он смог «прижиться» к новой среде, создав кровеносную систему и слизистую.Успешная пересадка выращенного из стволовых клеток органа дает возможность ученым двигаться в этом направлении более масштабно. Каждый день люди сталкиваются с отторжением пересаженного им чужого органа из-за иммунной системы, которая воспринимает его как «инородное тело» и активно старается избавиться. Если вырастить орган из стволовых клеток пациента, то это даст больше шансов на благополучное приживление, убеждены исследователи.