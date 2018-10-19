Сергей Прокудин: «Русская школа пластической хирургии похожа на американскую»



Сергей Прокудин на диссекционных курсах со слушателями в ходе практического занятия.



Практическое занятие в Анатомичесом институте Карлова университета (Прага, Чехия).





В современной пластической хирургии это неожиданным не является. По статистике, ведущие американские хирурги процентов 40% манипуляций сегодня проделывают без скальпеля, используя филлеры и ботулотоксины. Сейчас есть множество вещей, которые в принципе не нужно оперировать. Если сделать все правильно, безоперационные методики дают хорошие результаты. Кроме того, хирурги могут все-таки пойти чуть дальше косметологов. Например, столь популярная сегодня в Европе методика волюмизации, когда утраченные с возрастом объемы восполняются с помощью специальных препаратов для скульптурного моделирования лица – волюмайзеров. Так вот это - именно хирургическое изобретение.Мы просто стараемся достичь оптимального результата, идя по пути наименьшего сопротивления. Различные методики, которые сейчас на вооружении у пластических хирургов, это просто инструменты. Ты ставишь задачу и выбираешь инструмент. К любому месту можно дойти разными путями. И всегда нужно ходить самым коротким путем. Жизнь показывает, что самый короткий путь – он самый простой и самый результативный. Знаете, Пирогов (Николай Пирогов – хирург и анатом) говорил, что если за окном услышал цокот копыт, там зебру не увидишь, там лошадь будет.Все что связано с объемными изменениями на лице сегодня можно сделать филлерами. Филлер очень во многом заменяет протезирование, например, подбородка, скуловых и височных зон. Когда я стал использовать филлеры в передней средней трети лица, то операции в этой зоне практически перестал делать. Потому что филлеры более эффективны при меньшей травме. Есть большое количество методик, где проще обойтись филлерами. Да это будет не так долгосрочно. С другой стороны, срок действия хорошего волюмайзера – от полутора до двух лет при хорошей болюсной технике (когда препарат укладывается очень глубоко на надкостницу – прим Ред.).Я могу многому научить. Мне повезло, я общаюсь практически со всеми мировыми анатомами, такими, как Брайан Мендельсон, Ив Сабан, доктор Али Пираеш, с рядом американских докторов, которые сегодня формируют взгляд на анатомию в принципе и на анатомию старения лица шеи, в частности. Все, что в дальнейшем обсуждается на всех мировых конгрессах по эстетической медицине, на моем курсе можно узнать из первых рук на понятном русском языке. Второе – это практическое применение этой анатомии к основным косметологическим методикам. Я, прежде всего, жесткий практик, я много оперирую. Вот уже 21-й год пошел, как я этим занимаюсь.И хотя основные косметологические методы, такие как филеры, ботулотоксины и нити, известны, практически ежегодно появляются новые концепции, которые позволяют более безопасно, эффективно и пролонгировано дать пациенту то, что нужно. И наконец, на своем курсе я всегда много внимания уделяю безопасности. Безопасность - одна из самых больших проблем современного косметологического мира. Проводя большое количество анатомических курсов, я вижу, что по-прежнему есть большое количество зон, которые не очень хорошо понимаются. А если их объяснить, можно избежать большого количества осложнений, таких как ишемия, гиперкоррекция, повреждение нервов и сосудов. У меня довольно четкая и верифицированная информация о том, как все это работает, потому что все причинно-следственные связи все-таки лежат в анатомии.Диссекционная часть анатомического курса, организованного компанией Medical Esthetic, проходит на базе Анатомического института Карлова университета. В России пока, к сожалению, есть энное количество законов, которые ограничивают возможность работы на биологическом материале. Это – проблема, современные студенты больше учатся на муляжах, чем на трупах. Нормальный хирург любую новую методику отрабатывает на трупном материале. Симуляция практики - единственный путь ответить на те вопросы, которые возникают, когда к тебе приходит пациент. И в Карловом университете существует такая возможность, здесь есть секционные залы, где работают студенты. Анатомия сегодня может ответить практически на все вопросы. А моя задача простая, после таких курсов косметологи легче колют, начинают работать без страха и сомнений. Потому что сомнения рождают не очень хорошие результаты.Это интересно, зуд естествоиспытателя, если хотите. Каждая диссекция таит в себе что-то новое даже для хирурга. Некоторое количество концепций, которые я обнародую, родились именно в диссекционном зале. И те люди, с которыми я работаю, уходят в 10 часов вечера просто потому, что им интересно. Есть такие сумасшедшие, но именно они двигают, в общем-то, науку.В какой стране сейчас интереснее всего в отрасли? Куда устремляются взгляды всех пластических хирургов?Однозначно в США. Америка уже давно диктует нам моду, потому что основные методики приходят оттуда. Практически все новое, что происходит в мире пластической хирургии, компилируется именно там. Например, американский журнал Plastic Reconstruction Surgeons. Напечататься там для профессионала - счастье. Конечно, есть французская, итальянская и другие школы, но Америка изначально была пионером отрасли. Потом американцы аккумулируют большое количество национальностей, и как следствие, предлагают более универсальные методики. Русская школа пластической хирургии только начинает формироваться, и она очень похожа на американскую по концептам.