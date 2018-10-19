Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи





Для сердца непосредственную опасность имеют холестерин и насыщенные жиры, которые содержатся в мясе и в других органах животных, в яичных желтках, куриной коже, молочном жире, картофеле фри и в ином жареном фастфуде, а также в пальмовом масле и в других маслах тропических растений. Наносят вред людям с больным сердцем гидрогенизированные жиры, содержащиеся в маргаринах и в таких продуктах, как кондитерские изделия и в блюдах, приготовленных во фритюре.Вреден для сердца натрий, содержащийся в соевом соусе, сухих супах, в готовых приправах для первый и вторых блюд, а также в колбасных изделиях, соленьях, сырах, чипсах и других "закусках на ходу". Также к опасным относятся продукты, с содержанием сахара и фруктозы – это сладкие продукты, напитки с кукурузным сиропом и некоторые другие.Эксперты особо подчеркнули, что контролируя содержание покупаемых продуктов, можно обеспечить серьезную пользу для собственного здоровья.