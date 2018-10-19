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Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
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Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи

Кардиологи назвали продукты, которые крайне не рекомендуется употреблять при заболеваниях сердца. Здорового питания необходимо придерживаться всем, но особенно это касается тех людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи

Для сердца непосредственную опасность имеют холестерин и насыщенные жиры, которые содержатся в мясе и в других органах животных, в яичных желтках, куриной коже, молочном жире, картофеле фри и в ином жареном фастфуде, а также в пальмовом масле и в других маслах тропических растений. Наносят вред людям с больным сердцем гидрогенизированные жиры, содержащиеся в маргаринах и в таких продуктах, как кондитерские изделия и в блюдах, приготовленных во фритюре.

Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи

Вреден для сердца натрий, содержащийся в соевом соусе, сухих супах, в готовых приправах для первый и вторых блюд, а также в колбасных изделиях, соленьях, сырах, чипсах и других "закусках на ходу". Также к опасным относятся продукты, с содержанием сахара и фруктозы – это сладкие продукты, напитки с кукурузным сиропом и некоторые другие.

Эксперты особо подчеркнули, что контролируя содержание покупаемых продуктов, можно обеспечить серьезную пользу для собственного здоровья.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 10:42

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