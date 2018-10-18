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Скончался Сергей Бондаренко – солист группы «Нэнси»

Группа «Нэнси» понесла большую утрату. Скончался Сергей Бондаренко, являющийся солистом популярного музыкального коллектива.

Скончался Сергей Бондаренко – солист группы «Нэнси»


Отец певца сообщил, что смерть Сергея наступила утром 18 октября. Причину смерти он не сообщал. Раньше не поступала информация, что музыкант имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Группа «Нэнси» образовалась в 1992 году. Организована она была на Украине в Донецкой области. В состав музыкального коллектива Сергей вошёл значительно позднее. В 2007 году он стал вокалистом группы.

Наиболее известной композицией «Нэнси» является песня «Дым сигарет с ментолом». Её написал Бондаренко-старший.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:59

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