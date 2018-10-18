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В Кемерово два слона свободно разгуливали по парку и напугали горожан

В Кемерово очевидцы сняли на видео двух слонов, которые свободно разгуливали по городским улицам. Местные жители утверждают, что животные непонятным образом, оказавшиеся в парке возле цирка, напугали прохожих.
В Кемерово два слона свободно разгуливали по парку и напугали горожан

В Сети накануне была опубликована видеозапись, которую сделали очевидцы на балконе одного из ближних домов. На кадрах отчётливо видно, как два слона убегают от своих дрессировщиков. Прежде чем животных успели отловить и закрыть в специальных вагончиках, они успели изучить близлежащую окрестность. В цирке инцидент с участием африканских гостей никак не прокомментировали.

В социальных сетях жители Кемерово отмечают, что в городе стоит довольно прохладная погода, несмотря на то, что светит солнце. Подобная прогулка для теплолюбивых слонов может обернуться дополнительным стрессом.



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 22:16

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