В Кемерово два слона свободно разгуливали по парку и напугали горожан
В Кемерово очевидцы сняли на видео двух слонов, которые свободно разгуливали по городским улицам. Местные жители утверждают, что животные непонятным образом, оказавшиеся в парке возле цирка, напугали прохожих.
В Сети накануне была опубликована видеозапись, которую сделали очевидцы на балконе одного из ближних домов. На кадрах отчётливо видно, как два слона убегают от своих дрессировщиков. Прежде чем животных успели отловить и закрыть в специальных вагончиках, они успели изучить близлежащую окрестность. В цирке инцидент с участием африканских гостей никак не прокомментировали.
В социальных сетях жители Кемерово отмечают, что в городе стоит довольно прохладная погода, несмотря на то, что светит солнце. Подобная прогулка для теплолюбивых слонов может обернуться дополнительным стрессом.
В Сети накануне была опубликована видеозапись, которую сделали очевидцы на балконе одного из ближних домов. На кадрах отчётливо видно, как два слона убегают от своих дрессировщиков. Прежде чем животных успели отловить и закрыть в специальных вагончиках, они успели изучить близлежащую окрестность. В цирке инцидент с участием африканских гостей никак не прокомментировали.
В социальных сетях жители Кемерово отмечают, что в городе стоит довольно прохладная погода, несмотря на то, что светит солнце. Подобная прогулка для теплолюбивых слонов может обернуться дополнительным стрессом.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 22:16