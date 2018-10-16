Уфолог увидел возле Солнца НЛО размером с Землю





По словам Уоринга, НЛО напоминает гигантскую инопланетную конструкцию. Возводить таковые представителям внеземного разума помогает то, что они поручают выполнять задания умному роботу. Последние, в свою очередь, готовы решать множество задач. Уоринг настаивает на том, что тысячи роботов работают над получением материалов, воплощая в жизнь определенные технологии.Возведение огромного инопланетного корабля занимает много времени. Однако это не смущает пришельцев, поскольку они живут вечно.