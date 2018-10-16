Уфолог увидел возле Солнца НЛО размером с Землю
Известный уфолог Скотт Уоринг рядом с Солнцем обнаружил НЛО странный формы. По размерам неопознанный объект практически превосходит Землю. Таким роликом «охотник» за инопланетянами поделился на своем сайте.
По словам Уоринга, НЛО напоминает гигантскую инопланетную конструкцию. Возводить таковые представителям внеземного разума помогает то, что они поручают выполнять задания умному роботу. Последние, в свою очередь, готовы решать множество задач. Уоринг настаивает на том, что тысячи роботов работают над получением материалов, воплощая в жизнь определенные технологии.
Возведение огромного инопланетного корабля занимает много времени. Однако это не смущает пришельцев, поскольку они живут вечно.
По словам Уоринга, НЛО напоминает гигантскую инопланетную конструкцию. Возводить таковые представителям внеземного разума помогает то, что они поручают выполнять задания умному роботу. Последние, в свою очередь, готовы решать множество задач. Уоринг настаивает на том, что тысячи роботов работают над получением материалов, воплощая в жизнь определенные технологии.
Возведение огромного инопланетного корабля занимает много времени. Однако это не смущает пришельцев, поскольку они живут вечно.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:10