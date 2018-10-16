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Уфолог увидел возле Солнца НЛО размером с Землю

Известный уфолог Скотт Уоринг рядом с Солнцем обнаружил НЛО странный формы. По размерам неопознанный объект практически превосходит Землю. Таким роликом «охотник» за инопланетянами поделился на своем сайте.
Уфолог увидел возле Солнца НЛО размером с Землю

По словам Уоринга, НЛО напоминает гигантскую инопланетную конструкцию. Возводить таковые представителям внеземного разума помогает то, что они поручают выполнять задания умному роботу. Последние, в свою очередь, готовы решать множество задач. Уоринг настаивает на том, что тысячи роботов работают над получением материалов, воплощая в жизнь определенные технологии.

Возведение огромного инопланетного корабля занимает много времени. Однако это не смущает пришельцев, поскольку они живут вечно.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:10

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