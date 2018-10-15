Принципиальность и решительность помогли первому мэру Москвы победить кризис





Попов – выходец из семьи приазовских греков, однако родился в 1936 году уже в Москве, куда его родители приехали учиться в Тимирязевской академии. И в школьном возрасте, и в студенческом молодой Гавриил демонстрировал незаурядные способности – школу окончил с золотой медалью, а экономфак МГУ – с отличием, был также Ленинским и Сталинским стипендиатом. Что интересно, решение стать экономистом подросток принял самостоятельно – прочитав в старших классах работу Сталина об экономических проблемах социализма в Советском Союзе.Научная карьера (Попов после защиты диплома остался в МГУ и вскоре стал доцентом кафедры планирования) сочеталась с организационной – блестящие интеллектуальные способности в молодом экономисте не шли в ущерб его практическому таланту управленца, и он несколько лет занимал пост секретаря комсомола всей огромной университетской организации.Попов выделялся, его способность нешаблонно мыслить привлекала внимание, и в 1970-х годах он становится участником ответственного и важного международного эксперимента – начинает работу в Международном институте прикладного системного анализа. Этот расположенный в Австрии «мозговой центр», объединивший 300 учёных из различных стран, был создан по инициативе СССР и США как платформа поиска путей развития мировой цивилизации и общих точек соприкосновения у различных политических систем. Там Гавриил Харитонович вплотную знакомится с новейшими достижениями экономической мысли и политической философии, и в годы Перестройки эти новые знания найдут практическое применение.Необходимость реформирования советской командно-административной системы (многие и не подозревают, что этот широко известный термин – авторства Попова) осознавалась здоровым крылом партийной элиты ещё до прихода к власти М.Горбачёва. Гавриил Попов, уже став профессором и деканом экономического факультета МГУ, принимал интенсивное участие в разработке теоретической базы для будущих преобразований, поэтому к началу Перестройки подошёл во всеоружии. Не будет преувеличением сказать, что он был одним из её настоящих отцов – как главный редактор журнала «Вопросы экономики» Попов затрагивал самые наболевшие темы и предлагал свои пути их решения, в которых бы использовались принципы свободы инициативы и, вместе с тем, защита интересов простого гражданина.В марте 1989 года Попов становится народным депутатом СССР и одним из создателей будущего «локомотива демократии» - Межрегиональной депутатской группы. Он неутомимо пишет, выступает, дискутирует. В своей депутатской программе Попов сочетал смелые новации в общегосударственном масштабе (экономическая самостоятельность регионов, конвертируемость рубля, поощрение кооперации и фермерства) с требованием максимальной социальной защищённости населения (стабильность государственных розничных цен, индексация пенсий сообразно прожиточному минимуму и даже выплата женщинам заработной платы за воспитание детей до их десятилетнего возраста). Тогда же прозвучала ставшей знаменитой Поповская фраза «Докажи, откуда деньги», направленная на борьбу с коррупцией и теневой экономикой и требовавшая «государственного контроля за всеми крупными затратами денег, за счетами в сберкассах и доходами».В апреле 1990 года Гавриил Попов становится депутатом Моссовета, а в июне 1991 года – первым мэром Москвы. Его первыми шагами становятся давно продуманные меры по социальной защите горожан: вводится бесплатный проезд для пенсионеров и бесплатные завтраки для младшеклассников. Задолго до очистки улиц Сергеем Собяниным, Попов решительно отдаёт указание ликвидировать уродливые незаконные самострои – торговые ларьки и киоски.Во время подготовки путча Гавриил Попов взял на себя неординарную по мужеству задачу предупредить мировое сообщество о планах будущего ГКЧП. Он тайно сообщил послу США Джеку Мэтлоку о намерениях Павлова, Крючкова и Язова по захвату власти, чем существенно изменил баланс сил в перевороте.В конце 1991 года в Москве были снесены несколько памятников советской эпохи, включая монумент Дзержинского, но Попов, вопреки возводимой на него клевете, впоследствии справедливо отрицал какую бы то ни было свою инициативу в этом вопросе: «Да, начало памятникопаду положено при мне, хотя я пытался тогда противостоять этому… Я выступал против. Но решил проследить, чтобы памятник Дзержинскому, падая, не пробил своды метро, линия которого там проходит. Сейчас процесс пошел вспять: кто-то выступает за то, чтобы железного Феликса вернуть на прежнее место. Я решительно против «восстановлений», но при этом сторонник того, чтобы все монументы оставались на местах».Уже спустя год, 6 июня 1992 года Попов по собственному желанию уходит в отставку с поста мэра. Причина – принципиальное несогласие с политикой «шоковых реформ» Егора Гайдара, излишне жёстких по сравнению с тем, каким Гавриил Харитонович видел развитие новой России.В 90-е годы Попов направляет часть своих сил с политической на научную деятельность – пишет книги, становится президентом Вольного экономического общества и Международного университета Москвы. Но политика не отпускает так просто. ВЭО стало одной из платформ, на которой теоретик и вчерашний практик рыночного реформирования социализма вёл научный и политический диалог с практиками сегодняшними – речь идёт прежде всего о представителях государственного финансового сектора – Сергее Игнатьеве, Андрее Костине и ряде других известных в 1990ые годы персон, познакомившись с которыми уже в 1990ые Попов нашёл неожиданное сходство взглядов на пути реформы отечественного финансового сектора.Отличительной чертой Попова всегда была идейная независимость и бескорыстие – он мыслил и воплощал свои идеи на бумаге не потому, что это было выгодно и могло принести материальную выгоду, а напротив – из любви к истине и справедливости. Так, в 2005 году он пишет книгу «Три войны Сталина», в которой оригинально разграничивает три этапа Великой Отечественной войны, а в 2007-м – публикует статью «Вызываю дух Власова», в которой пытается снять груз клеветы с «главного предателя» советской пропаганды.Масштаб мышления Попова ярче всего проявляется в таких работах как «Кризис и глобальные проблемы» - читая этот план действий по борьбе с системным мировым кризисом, сразу вспоминается опыт работы автора в Международном институте прикладного анализа. Здесь охватываются все стороны политического и экономического бытия планеты – и Попов предлагает ввести единую мировую валюту, обновить принципы деятельности ООН, создать реально действующее мировое правительство, теснее сплотить человечество перед лицом подступающих экологических и демографических проблем.Гавриил Харитонович Попов по сей день, несмотря на солидный возраст, остаётся деятельным лектором, публицистом и писателем. Он – из тех людей, для которых мыслить и творить означает жить. Пожалуй, можно сказать, что именно такие люди в политически зрелом обществе будут всегда в цене – и как эксперты, и как акторы политического процесса.