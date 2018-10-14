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NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5

NASA продемонстрировало удивительное изображение облаков на Юпитере в потоке Jet N5. Пост выложили в Сети на странице известного космического агентства в рамках микроблога Instagram.

NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5

Космический корабль «Юнона» (Juno) 6 сентября совершил ближний пятнадцатый пролет вдоль Юпитера. При этом он находился в 12 300 километров от поверхности планеты. Ученые Сиан Доран, а также Брайан Свифт, воспользовавшись полученными данными, создали снимок, в левой верхней части которого присматривается «коричневая баржа».

Миссия «Юнона» управляется лабораторией реактивного движения NASA из научно-исследовательского Юго-западного института, расположенного в Сан-Антонио. Она является частью программы «Новые рубежи».



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:07

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