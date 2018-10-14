NASA показало облака на Юпитере в потоке Jet N5





Космический корабль «Юнона» (Juno) 6 сентября совершил ближний пятнадцатый пролет вдоль Юпитера. При этом он находился в 12 300 километров от поверхности планеты. Ученые Сиан Доран, а также Брайан Свифт, воспользовавшись полученными данными, создали снимок, в левой верхней части которого присматривается «коричневая баржа».Миссия «Юнона» управляется лабораторией реактивного движения NASA из научно-исследовательского Юго-западного института, расположенного в Сан-Антонио. Она является частью программы «Новые рубежи».