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Татьяна Владимировна Рапунцель является главным кандидатом на победу в конкурсе «Человек года»

На протяжении нескольких месяцев участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина была одной из главных претенденток на звание «Человек года». Большая часть коллектива ведущих, а также зрителей была уверена, что именно беременная девушка, оставшаяся брошенной Ильей Яббаровым, больше остальных нуждается в собственной квартире.

Тем не менее, из конкурса Алена выбыла еще на предварительном этапе, проиграв новой пассии бывшего возлюбленного Маргарите Ларченко. Стоит отметить, что не прошли в основной этап Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые также считались фаворитами конкурса.

Татьяна Владимировна Рапунцель является главным кандидатом на победу в конкурсе «Человек года»

А вот Татьяна Владимировна осталась в списке участников «Человека года», планируя выиграть жилье для своих дочек и внуков. Более того, многие поклонники реалити-шоу склоняются к тому, что именно этой женщине руководство подарит главный приз.

По их мнению, продюсеры проекта решили не выделять только одну из сестер, которые начали ссориться из-за квартиры еще за долго до начала конкурса, а позволить выиграть их матери, чтоб она поровну поделила приз между своими детьми.

Татьяна Владимировна Рапунцель является главным кандидатом на победу в конкурсе «Человек года»

Однако далеко не все зрители телестройки согласны с тем, чтобы заветные ключи получила Татьяна Владимировна, ведь она никак не участвует в жизни коллектива, а лишь помогает своим дочерям справляться с их проблемами.

«Сколько надо находиться на проекте, чтобы стать человеком года? Это несправедливо, я считаю», «Если она победит, больше и смотреть не буду, слишком спланировано и предсказуемо», - высказались они в соцсетях.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:31

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