Татьяна Владимировна Рапунцель является главным кандидатом на победу в конкурсе «Человек года»

«Сколько надо находиться на проекте, чтобы стать человеком года? Это несправедливо, я считаю», «Если она победит, больше и смотреть не буду, слишком спланировано и предсказуемо», - высказались они в соцсетях.

Тем не менее, из конкурса Алена выбыла еще на предварительном этапе, проиграв новой пассии бывшего возлюбленного Маргарите Ларченко. Стоит отметить, что не прошли в основной этап Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые также считались фаворитами конкурса.А вот Татьяна Владимировна осталась в списке участников «Человека года», планируя выиграть жилье для своих дочек и внуков. Более того, многие поклонники реалити-шоу склоняются к тому, что именно этой женщине руководство подарит главный приз.По их мнению, продюсеры проекта решили не выделять только одну из сестер, которые начали ссориться из-за квартиры еще за долго до начала конкурса, а позволить выиграть их матери, чтоб она поровну поделила приз между своими детьми.Однако далеко не все зрители телестройки согласны с тем, чтобы заветные ключи получила Татьяна Владимировна, ведь она никак не участвует в жизни коллектива, а лишь помогает своим дочерям справляться с их проблемами.