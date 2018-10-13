Цена на флагманские iPhone XS и iPhone XS Max уменьшилась на 10 000 рублей

iPhone XS на 64 Гб стоит 73 000 рублей. Версия на 256 Гб стоит 83 000 рублей, а модель на 512 Гб – от 97 000 рублей. iPhone XS Max на 265 Гб стоит 93 000 рулей. Версия на 512 Гб можно купить за 101 000 рублей. Такое резкое снижение цен на iPhone на территории России специалисты связывают с несанкционированными поставками современных флагманов.Согласно предположениям поклонников продукции Apple, такое явление вызвано некоторым натиском конкурентов из компании Xiaomi, а также увеличивающейся популярностью продукции этой компании.