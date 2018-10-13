Huawei на развитие искусственного интеллекта выделит почти 200 млн долларов

В рамках программы будут выделены денежные средства на подготовку талантливых кадров для этой отрасли, которая будет включать в себя онлайн-обучение, в том числе бесплатные, организацию тренировочных центров, создание фонда для финансирования исследований в университетах.По словам Чжэна Елая, технологии искусственного интеллекта должны быть доступными для их широкого внедрения. В особенности это касается инклюзивного ИИ, который должен быть доступным, эффективным и надежным.