Huawei на развитие искусственного интеллекта выделит почти 200 млн долларов
Вице-президент компании Huawei Чжэн Елай заявил, что разработчики на развитие искусственного интеллекта выделит почти 200 млн долларов. Об этом он сообщил во время конференции Huawei Connect в Гонконге.
В рамках программы будут выделены денежные средства на подготовку талантливых кадров для этой отрасли, которая будет включать в себя онлайн-обучение, в том числе бесплатные, организацию тренировочных центров, создание фонда для финансирования исследований в университетах.
По словам Чжэна Елая, технологии искусственного интеллекта должны быть доступными для их широкого внедрения. В особенности это касается инклюзивного ИИ, который должен быть доступным, эффективным и надежным.
В рамках программы будут выделены денежные средства на подготовку талантливых кадров для этой отрасли, которая будет включать в себя онлайн-обучение, в том числе бесплатные, организацию тренировочных центров, создание фонда для финансирования исследований в университетах.
По словам Чжэна Елая, технологии искусственного интеллекта должны быть доступными для их широкого внедрения. В особенности это касается инклюзивного ИИ, который должен быть доступным, эффективным и надежным.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:42