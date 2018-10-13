Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его жены

Бывший капитан футбольной команды «Спартак» Денис Глушаков был уличён своей супругой в измене, которую женщина видела своими глазами. После этого она обратилась к своему адвокату и подала заявление в суд о расторжении брака. Глушаков в своё оправдание заявил, что это супруга уже давно ему изменяет.Кто кому изменил на супружеском ложе, будет разбираться судья, а пока на всё имущество и счета в банках четы Глушаковых наложен арест. Бракоразводный процесс уже запущен, первое заседание по этому поводу состоится 22 октября.