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Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его жены

После измены Дениса Глушакова супруга известного футболиста подала на развод. Бракоразводный процесс, в рамках которого суд наложил арест на имущество звездной четы, состоится в Никулинском районном суде Москвы 22 октября.

Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его жены

Бывший капитан футбольной команды «Спартак» Денис Глушаков был уличён своей супругой в измене, которую женщина видела своими глазами. После этого она обратилась к своему адвокату и подала заявление в суд о расторжении брака. Глушаков в своё оправдание заявил, что это супруга уже давно ему изменяет.

Кто кому изменил на супружеском ложе, будет разбираться судья, а пока на всё имущество и счета в банках четы Глушаковых наложен арест. Бракоразводный процесс уже запущен, первое заседание по этому поводу состоится 22 октября.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:54

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