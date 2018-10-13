Ученые: Осенние ветра помогут «оживить» марсоход Opportunity

Ученые сообщают, что продолжают отправлять сигналы на ровер. В NASA не установили никаких крайних сроков, после которых попытки связи прекратятся. В ноябре на Марсе начнется очередной сезон осенних ветров, которые очистят батареи и специалистам удастся разбудить Opportunity.В начале июня на Марсе произошла мощная пылевая буря, которая охватила часть кратера Индевор, где находился марсоход. Через несколько дней ситуация значительно ухудшилась, и инженеры перевели аппарат в режим чрезвычайного положения, отключив все инструменты кроме часов. В середине июня буря распространилась по всему Марсу, и получила статус планетарного масштаба. Лишь в конце июля пыль начала постепенно оседать, и в ближайшее время ситуация должна улучшиться.Ученые отмечают, что не ожидали таких проблем с марсоходом Opportunity, ведь он уже три месяца не выходит на связь. Недавно зонд MRO прислал фотографии марсохода, благодаря которым стало известно, что ровер не был полностью занесен пылью. Однако ответ на вопрос, почему марсоход не выходит на связь, ученые найти не могут.Если до конца ноября выйти на связь с аппаратом не удастся, попытки продолжаться и в следующем году. Если опыт окажется неудачным, то руководство миссии будет обсуждать разные варианты, вплоть до закрытия программы.