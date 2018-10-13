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УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей

Согласно мониторингу цен, проведенному российскими аналитиками, в нынешнем месяце внедорожник УАЗ «Хантер» прибавил в цене на отечественном рынке примерно 5 000 рублей. Уточняется, что подорожание коснулась всех комплектаций, исключая «Хантер Юбилейный», стоимость которого осталась прежней.

УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей

Таким образом, бюджетный вариант модели теперь стоит почти 660 тысяч рублей, а та же модификация, но с блокировкой дифференциала, обойдется на 37,8 тысяч рублей дороже. Элитная версия внедорожника под названием «Трофи» подорожала до 745 тысяч рублей, и лишь «Хантер Юбилейный» по-прежнему стоит около 700 тысяч рублей.

Напомним, что УАЗ «Хантер» вне зависимости от комплектации оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором на 128 лошадиных сил, функционирующим вместе с механической КП. Стоит добавить, что повышение стоимости на этот модельный ряд состоялось и летом – тогда рост составил 10 тысяч рублей.


 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:45

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