УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей

Таким образом, бюджетный вариант модели теперь стоит почти 660 тысяч рублей, а та же модификация, но с блокировкой дифференциала, обойдется на 37,8 тысяч рублей дороже. Элитная версия внедорожника под названием «Трофи» подорожала до 745 тысяч рублей, и лишь «Хантер Юбилейный» по-прежнему стоит около 700 тысяч рублей.Напомним, что УАЗ «Хантер» вне зависимости от комплектации оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором на 128 лошадиных сил, функционирующим вместе с механической КП. Стоит добавить, что повышение стоимости на этот модельный ряд состоялось и летом – тогда рост составил 10 тысяч рублей.