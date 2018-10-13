Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить дальтонизм
Учёные сумели вырастить в лабораторных условиях клетки, из которых со временем сформировалась полноценная сетчатка глаза. Данное событие даёт надежду на выздоровление людей страдающих дальтонизмом.
Американские учёные совершили прорыв в мире медицины. После досконального изучения гормонов щитовидной железы они пришли к выводу, что фоторецепторы глаза людей, страдающих дальтонизмом, можно восстановить. У дальтоников сетчатка не различает цвета – синий, красный и зелёный.
Команда исследователей решила, что вполне возможно вырастить из стволовых клеток ткань человеческого глаза – сетчатку. Они на протяжении нескольких месяцев наблюдали за процессом роста клеток. Первыми появились колбочки сетчатки различающие синий цвет, а далее уже выросли те клетки, которые смогли улавливать красный и зелёный цвета.
Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон, который отвечает за развитие и функцию колбочек в сетчатке. Именно регулирование этим гормоном позволило учёным добиться получения в лабораторных условиях искусственной сетчатки глаза. Это открытие даёт большие надежды людям, страдающим от болезней глаз, в частности от дальтонизма. В будущем они смогут различать все краски нашего яркого мира.
Американские учёные совершили прорыв в мире медицины. После досконального изучения гормонов щитовидной железы они пришли к выводу, что фоторецепторы глаза людей, страдающих дальтонизмом, можно восстановить. У дальтоников сетчатка не различает цвета – синий, красный и зелёный.
Команда исследователей решила, что вполне возможно вырастить из стволовых клеток ткань человеческого глаза – сетчатку. Они на протяжении нескольких месяцев наблюдали за процессом роста клеток. Первыми появились колбочки сетчатки различающие синий цвет, а далее уже выросли те клетки, которые смогли улавливать красный и зелёный цвета.
Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон, который отвечает за развитие и функцию колбочек в сетчатке. Именно регулирование этим гормоном позволило учёным добиться получения в лабораторных условиях искусственной сетчатки глаза. Это открытие даёт большие надежды людям, страдающим от болезней глаз, в частности от дальтонизма. В будущем они смогут различать все краски нашего яркого мира.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:30