Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить дальтонизм

Американские учёные совершили прорыв в мире медицины. После досконального изучения гормонов щитовидной железы они пришли к выводу, что фоторецепторы глаза людей, страдающих дальтонизмом, можно восстановить. У дальтоников сетчатка не различает цвета – синий, красный и зелёный.Команда исследователей решила, что вполне возможно вырастить из стволовых клеток ткань человеческого глаза – сетчатку. Они на протяжении нескольких месяцев наблюдали за процессом роста клеток. Первыми появились колбочки сетчатки различающие синий цвет, а далее уже выросли те клетки, которые смогли улавливать красный и зелёный цвета.Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон, который отвечает за развитие и функцию колбочек в сетчатке. Именно регулирование этим гормоном позволило учёным добиться получения в лабораторных условиях искусственной сетчатки глаза. Это открытие даёт большие надежды людям, страдающим от болезней глаз, в частности от дальтонизма. В будущем они смогут различать все краски нашего яркого мира.