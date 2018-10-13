Ученые: Антидепрессанты могут быть использованы для лечения болезни Альцгеймера

По данным ученых, болезнь Альцгеймера – прогрессирующее заболевание с ухудшением симптомов. Происходит это, когда амилод-бета-белки в головном мозге прилипают друг к другу, образуя при этом бляшки. При этом блокируются сигналы, передаваемые клетками друг к другу, что, в свою очередь, ведет к задержке когнитивных функций.С ростом этих образований способность мозга получать и отправлять информацию становится слабее. Почти у половины страдающих от этого недуга также наблюдается депрессия.Ученые протестировали антидепрессанты на амилод-бета, экспериментируя с количеством и типом SSRIs. Как оказалось, данные препараты могут быть назначены людям, у которых в семейном анамнезе имеет место деменция, как раннее вмешательство.