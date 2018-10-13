Ученые: Антидепрессанты могут быть использованы для лечения болезни Альцгеймера
Группа ученых из Университета Ватерлоо заявила о том, что для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы антидепрессанты. О результатах научной работы сообщается в издании ACS Chemical Neuroscience.
По данным ученых, болезнь Альцгеймера – прогрессирующее заболевание с ухудшением симптомов. Происходит это, когда амилод-бета-белки в головном мозге прилипают друг к другу, образуя при этом бляшки. При этом блокируются сигналы, передаваемые клетками друг к другу, что, в свою очередь, ведет к задержке когнитивных функций.
С ростом этих образований способность мозга получать и отправлять информацию становится слабее. Почти у половины страдающих от этого недуга также наблюдается депрессия.
Ученые протестировали антидепрессанты на амилод-бета, экспериментируя с количеством и типом SSRIs. Как оказалось, данные препараты могут быть назначены людям, у которых в семейном анамнезе имеет место деменция, как раннее вмешательство.
По данным ученых, болезнь Альцгеймера – прогрессирующее заболевание с ухудшением симптомов. Происходит это, когда амилод-бета-белки в головном мозге прилипают друг к другу, образуя при этом бляшки. При этом блокируются сигналы, передаваемые клетками друг к другу, что, в свою очередь, ведет к задержке когнитивных функций.
С ростом этих образований способность мозга получать и отправлять информацию становится слабее. Почти у половины страдающих от этого недуга также наблюдается депрессия.
Ученые протестировали антидепрессанты на амилод-бета, экспериментируя с количеством и типом SSRIs. Как оказалось, данные препараты могут быть назначены людям, у которых в семейном анамнезе имеет место деменция, как раннее вмешательство.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:20