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Ученые: Антидепрессанты могут быть использованы для лечения болезни Альцгеймера

Группа ученых из Университета Ватерлоо заявила о том, что для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы антидепрессанты. О результатах научной работы сообщается в издании ACS Chemical Neuroscience.

Ученые: Антидепрессанты могут быть использованы для лечения болезни Альцгеймера

По данным ученых, болезнь Альцгеймера – прогрессирующее заболевание с ухудшением симптомов. Происходит это, когда амилод-бета-белки в головном мозге прилипают друг к другу, образуя при этом бляшки. При этом блокируются сигналы, передаваемые клетками друг к другу, что, в свою очередь, ведет к задержке когнитивных функций.

С ростом этих образований способность мозга получать и отправлять информацию становится слабее. Почти у половины страдающих от этого недуга также наблюдается депрессия.

Ученые протестировали антидепрессанты на амилод-бета, экспериментируя с количеством и типом SSRIs. Как оказалось, данные препараты могут быть назначены людям, у которых в семейном анамнезе имеет место деменция, как раннее вмешательство.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:20

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