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В Италии археологи нашли захоронение детей-“вампиров”

Американские археологи из Университета Аризоны и Стэнфордского университета проводили раскопки на итальянском кладбище La Necropoli dei Bambini. Они нашли там захоронение детей-“вампиров”, а также были шокированы методами борьбы местных жителей с такими суевериями.
В Италии археологи нашли захоронение детей-“вампиров”

Последние захоронения на этом месте на территории античной Римской империи были в 5 веке, когда многие европейские страны были подвержены эпидемии малярии, унесшей жизни многих младенцев. Люди верили, что события связаны с нечистыми духами, которые могли вселиться в тела жертв, чтобы потом воскреснуть, как вампиры.

Останки детей были похоронены с камнями во рту, а также к их конечностям привязывали булыжники. Потом люди бросали в могилы когти воронов и кости жаб вместе с бронзовыми котлами, наполненными пеплом, где находились тела убитых щенков. Такие методы должны были защитить их от темных сил, желающих забрать с собой новые жизни.


 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00

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