В Италии археологи нашли захоронение детей-“вампиров”

Последние захоронения на этом месте на территории античной Римской империи были в 5 веке, когда многие европейские страны были подвержены эпидемии малярии, унесшей жизни многих младенцев. Люди верили, что события связаны с нечистыми духами, которые могли вселиться в тела жертв, чтобы потом воскреснуть, как вампиры.Останки детей были похоронены с камнями во рту, а также к их конечностям привязывали булыжники. Потом люди бросали в могилы когти воронов и кости жаб вместе с бронзовыми котлами, наполненными пеплом, где находились тела убитых щенков. Такие методы должны были защитить их от темных сил, желающих забрать с собой новые жизни.