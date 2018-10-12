Виктор Салтыков в Instagram высказал свое мнение о футболистах Кокорине и Мамаеве

Певец Виктор Салтыков в своем блоге Instagram опубликовал видеоролик, в котором откровенно высказался о скандальной ситуации, сложившейся вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он считает, что данный поступок не приемлем для цивилизованного общества. Нужно брать пример у стран Европы, где люди уважительно относятся друг к другу.Также певец добавил, что большинство людей замечают жизнь только вокруг себя, а чужая им не интересна, но так себя вести нельзя. Если бы на месте потерпевшего водителя оказался бы их сын или дочь. "Мне противно на это смотреть", отметил с возмущением исполнитель, и еще добавил, что в 21 веке народ предпочитает решать проблемы и конфликты древними способами.