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Виктор Салтыков в Instagram высказал свое мнение о футболистах Кокорине и Мамаеве

Известный российский певец Виктор Салтыков опубликовал в своем личном блоге Instagram видеоролик, где откровенно высказал свое мнение касательно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его мнению, это древний способ решения проблем, но люди живут в 21 веке.
Виктор Салтыков в Instagram высказал свое мнение о футболистах Кокорине и Мамаеве

Певец Виктор Салтыков в своем блоге Instagram опубликовал видеоролик, в котором откровенно высказался о скандальной ситуации, сложившейся вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он считает, что данный поступок не приемлем для цивилизованного общества. Нужно брать пример у стран Европы, где люди уважительно относятся друг к другу.

Также певец добавил, что большинство людей замечают жизнь только вокруг себя, а чужая им не интересна, но так себя вести нельзя. Если бы на месте потерпевшего водителя оказался бы их сын или дочь. "Мне противно на это смотреть", отметил с возмущением исполнитель, и еще добавил, что в 21 веке народ предпочитает решать проблемы и конфликты древними способами.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:46

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