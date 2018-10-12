Москва готова обсудить организацию возможной встречи российского и американского президентов

Последняя встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом прошла в Хельсинки в июле текущего года. Речь ведётся о первых полноформатных переговорах данных глав государств. До этого они два раза встречались на полях запланированных международных мероприятий. Ближайшая возможность для проведения встречи российского и американского президента появится в ноябре. Тогда лидеры многих государств съедутся в Париж на празднование столетия со дня завершения Первой мировой войны. Борисенко отметил, что если Путин и Трамп будут участвовать в данном мероприятии, тогда их контакт вполне возможен.По словам российского дипломата, если США заинтересуется продолжением диалога между государствами на высшем уровне, тогда РФ рассмотрит возможности, когда и где это можно сделать. Со стороны Соединённых Штатов пока не поступало таких запросов.