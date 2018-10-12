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Москва готова обсудить организацию возможной встречи российского и американского президентов

Москва готова обсудить организацию возможной встречи российского и американского президентов. Об этом «ПолитЭксперту» сообщил Георгий Борисенко, являющийся главой департамента Северной Америки МИД России.

Москва готова обсудить организацию возможной встречи российского и американского президентов


Последняя встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом прошла в Хельсинки в июле текущего года. Речь ведётся о первых полноформатных переговорах данных глав государств. До этого они два раза встречались на полях запланированных международных мероприятий. Ближайшая возможность для проведения встречи российского и американского президента появится в ноябре. Тогда лидеры многих государств съедутся в Париж на празднование столетия со дня завершения Первой мировой войны. Борисенко отметил, что если Путин и Трамп будут участвовать в данном мероприятии, тогда их контакт вполне возможен.

По словам российского дипломата, если США заинтересуется продолжением диалога между государствами на высшем уровне, тогда РФ рассмотрит возможности, когда и где это можно сделать. Со стороны Соединённых Штатов пока не поступало таких запросов.


 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:47

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