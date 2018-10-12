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Министр из Саратова заявила, что можно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц

Министр труда и занятости из Саратова Наталья Соколова заявила, что в России можно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, этого вполне достаточно для удовлетворения минимальных физических потребностей.

Министр из Саратова заявила, что можно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц


Об этом Соколова заявила на заседании комитета по социальной политике Думы Саратовской области. На встрече обсуждался вопрос повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Между участниками заседания разгорелся спор о том, на какую сумму человек может прожить в течение месяца. Соколова заявила, что для этого достаточно 3,5 тысячи рублей. Депутат Николай Бондаренко отметил, что готов попробовать это сделать. В ответ на это он услышал от коллеги, что она готова составить ему сбалансированное диетическое меню с учетом скидок в магазинах. Позже Бондаренко заявил местным журналистам, что на эту сумму прожить невозможно. Если питаться исключительно хлебом и макаронами, то это приведет к подрыву здоровья человека.

Согласно данным статистики, прожиточный минимум по России в начале мая составлял немногим более 10 тысяч рублей. Во втором квартале в Минтруде собирались увеличить сумму до 10444 рублей. В Росстате отмечают, что стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 3,3%. В то же время, индекс потребительских цен остановился на отметке в 101,5%. Отмечается, что цены на одни продукты увеличились, а на другие уменьшились.


 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:12

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