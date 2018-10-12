Министр из Саратова заявила, что можно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц
Министр труда и занятости из Саратова Наталья Соколова заявила, что в России можно прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, этого вполне достаточно для удовлетворения минимальных физических потребностей.
Об этом Соколова заявила на заседании комитета по социальной политике Думы Саратовской области. На встрече обсуждался вопрос повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Между участниками заседания разгорелся спор о том, на какую сумму человек может прожить в течение месяца. Соколова заявила, что для этого достаточно 3,5 тысячи рублей. Депутат Николай Бондаренко отметил, что готов попробовать это сделать. В ответ на это он услышал от коллеги, что она готова составить ему сбалансированное диетическое меню с учетом скидок в магазинах. Позже Бондаренко заявил местным журналистам, что на эту сумму прожить невозможно. Если питаться исключительно хлебом и макаронами, то это приведет к подрыву здоровья человека.
Согласно данным статистики, прожиточный минимум по России в начале мая составлял немногим более 10 тысяч рублей. Во втором квартале в Минтруде собирались увеличить сумму до 10444 рублей. В Росстате отмечают, что стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 3,3%. В то же время, индекс потребительских цен остановился на отметке в 101,5%. Отмечается, что цены на одни продукты увеличились, а на другие уменьшились.
Об этом Соколова заявила на заседании комитета по социальной политике Думы Саратовской области. На встрече обсуждался вопрос повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Между участниками заседания разгорелся спор о том, на какую сумму человек может прожить в течение месяца. Соколова заявила, что для этого достаточно 3,5 тысячи рублей. Депутат Николай Бондаренко отметил, что готов попробовать это сделать. В ответ на это он услышал от коллеги, что она готова составить ему сбалансированное диетическое меню с учетом скидок в магазинах. Позже Бондаренко заявил местным журналистам, что на эту сумму прожить невозможно. Если питаться исключительно хлебом и макаронами, то это приведет к подрыву здоровья человека.
Согласно данным статистики, прожиточный минимум по России в начале мая составлял немногим более 10 тысяч рублей. Во втором квартале в Минтруде собирались увеличить сумму до 10444 рублей. В Росстате отмечают, что стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 3,3%. В то же время, индекс потребительских цен остановился на отметке в 101,5%. Отмечается, что цены на одни продукты увеличились, а на другие уменьшились.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:12