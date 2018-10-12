АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Опубликована последняя работа Стивена Хокинга

Ученые опубликовали последнюю работу физика-теоретика Стивена Хокинга, написавшего ее незадолго до смерти. В ней покойный ученый рассказал о парадоксе Хокинга, в результате которого происходит исчезновение информации о веществе после распада, излучения и формирования черных дыр.

Опубликована последняя работа Стивена Хокинга


Скончавшийся 14 марта 2018 года физик-теоретик Стивен Хокинг до самого последнего момента продолжал работать и исследовать черные дыры. Последние десять лет ученый изучал парадокс Хокинга — противоречивое явление, когда информация о веществе, сформировавшем черную дыру, исчезает после ее коллапса. Согласно квантовой механике такое явление невозможно.

Однако перед смертью Стивену Хокингу удалось установить, что не вся, но часть информации, попавшей в черную дыру, сохраняется. Вещество, поглощенное черной дырой, меняет ее температуру и энтропию вследствие влияния свойств фотонов, находящихся в непосредственной от нее близости. Поэтому бесследно вещество в черной дыре не пропадает.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Павловец: «После смерти сына я захотела
Мария Захарова поразила общественность новым
Регина Тодоренко хочет, чтоб на свадьбе с
Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию
Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений
Ольга Бузова в Instagram показала закулисье
Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Новый формат шоу «Давай поженимся!» понравился не
Количество подписчиков Instagram Хабиба
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок с
Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей
Ольга Бузова высказалась в поддержку семьи
Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни
Алина Загитова показала поклонникам детское фото
«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявлен
В Японии создан робот с 32 ногами
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил
Андрей Норкин угрожает писателю Александру
Беременная Ирена Понарошку рассказала
Поклонники в Instagram назвали репетицию
Учёные назвали 3 самые эффективные добавки,
Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу
Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге
Apple хочет приступить к производству
Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой
Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще
Адвокат Жорин: «Я просил суд разблокировать счета
Huawei официально презентовала смартфон Honor 10
Физики выяснили, как можно математически
Просмотреть все новости