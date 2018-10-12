Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Ученые опубликовали последнюю работу физика-теоретика Стивена Хокинга, написавшего ее незадолго до смерти. В ней покойный ученый рассказал о парадоксе Хокинга, в результате которого происходит исчезновение информации о веществе после распада, излучения и формирования черных дыр.
Скончавшийся 14 марта 2018 года физик-теоретик Стивен Хокинг до самого последнего момента продолжал работать и исследовать черные дыры. Последние десять лет ученый изучал парадокс Хокинга — противоречивое явление, когда информация о веществе, сформировавшем черную дыру, исчезает после ее коллапса. Согласно квантовой механике такое явление невозможно.
Однако перед смертью Стивену Хокингу удалось установить, что не вся, но часть информации, попавшей в черную дыру, сохраняется. Вещество, поглощенное черной дырой, меняет ее температуру и энтропию вследствие влияния свойств фотонов, находящихся в непосредственной от нее близости. Поэтому бесследно вещество в черной дыре не пропадает.
Скончавшийся 14 марта 2018 года физик-теоретик Стивен Хокинг до самого последнего момента продолжал работать и исследовать черные дыры. Последние десять лет ученый изучал парадокс Хокинга — противоречивое явление, когда информация о веществе, сформировавшем черную дыру, исчезает после ее коллапса. Согласно квантовой механике такое явление невозможно.
Однако перед смертью Стивену Хокингу удалось установить, что не вся, но часть информации, попавшей в черную дыру, сохраняется. Вещество, поглощенное черной дырой, меняет ее температуру и энтропию вследствие влияния свойств фотонов, находящихся в непосредственной от нее близости. Поэтому бесследно вещество в черной дыре не пропадает.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:25