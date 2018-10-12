Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни молодых диплодоков

Зауроподы или диплодоки являлись одними из самых крупнейших динозавров в истории планеты. Некоторые представители достигали 32 метров в высоту и весили свыше 12 тонн. В основном они питались грубой растительностью, но вот у молодых особей рацион был более разнообразным.Американские и немецкие палеонтологи под руководством Кэри Вудраффа изучили череп молодого диплодока, найденный в 2010 году в США. Оказалось, что строение его головы отличалось от структуры черепа взрослых особей. Голова Эндрю была более узкая и короткая, ряд зубов был более вытянутым. Такое расположение зубов позволяло ему употреблять помимо грубой растительности траву и листья.