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Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни молодых диплодоков

Исследование черепа молодого диплодока Эндрю позволило установить новые подробности относительно образа жизни динозавров в юном периоде. Так, у окаменелого черепа палеонтологи обнаружили крупные лопатообразные зубы, позволявшие молодым особям питаться не только на открытом пространстве, но и в лесах.

Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни молодых диплодоков


Зауроподы или диплодоки являлись одними из самых крупнейших динозавров в истории планеты. Некоторые представители достигали 32 метров в высоту и весили свыше 12 тонн. В основном они питались грубой растительностью, но вот у молодых особей рацион был более разнообразным.

Американские и немецкие палеонтологи под руководством Кэри Вудраффа изучили череп молодого диплодока, найденный в 2010 году в США. Оказалось, что строение его головы отличалось от структуры черепа взрослых особей. Голова Эндрю была более узкая и короткая, ряд зубов был более вытянутым. Такое расположение зубов позволяло ему употреблять помимо грубой растительности траву и листья.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55

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