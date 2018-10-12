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Физики выяснили, как можно математически «деформировать» время

Российские и польские физики выяснили, как можно математически «деформировать» время за счёт описания поведения физических систем. Данное открытие поможет ускорить поиск квантовых объектов.
Физики выяснили, как можно математически «деформировать» время


Теория относительности гласит, что время различно течёт в системах отсчета, но физические законы процессов остаются неизменными. Математики внесли корректировки в уравнение, зависящее от времени множителя, в результате чего получили новый результат.

Процессы в квантовом мире, не поддаются описанию ранее известными законами физики. Это происходит из-за "размазанности" объектов в пространстве, способных находиться одновременно в разных состояниях. После длительных наблюдений выяснилось, что их часть теряет свои свойства не медленно, как предполагали эксперты, а скачкообразно.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:00

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