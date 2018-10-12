Физики выяснили, как можно математически «деформировать» время

Теория относительности гласит, что время различно течёт в системах отсчета, но физические законы процессов остаются неизменными. Математики внесли корректировки в уравнение, зависящее от времени множителя, в результате чего получили новый результат.Процессы в квантовом мире, не поддаются описанию ранее известными законами физики. Это происходит из-за "размазанности" объектов в пространстве, способных находиться одновременно в разных состояниях. После длительных наблюдений выяснилось, что их часть теряет свои свойства не медленно, как предполагали эксперты, а скачкообразно.