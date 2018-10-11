Варвара Панина сбежала от мужа-алкоголика

Самая молодая участница мистического теле-шоу «Битва Экстрасенсов» скрыла факт своего замужества от организаторов программы. О её личной жизни рассказала близкая подруга: «Я не верю в экстрасенсорные способности Варвары Паниной. Она прожила со своим мужем почти год, и за это время очень сильно измоталась с ним. Он стал сильно пить, нигде не работал, сидел у неё на шее. Фактически, она сбежала от него. Может быть, после тяжёлого развода у неё «чуток поехала крыша», и она почувствовала себя экстрасенсом. Во всяком случае, до сих пор никаких способностей я в ней не видела».По воспоминаниям близких, на «Битву Экстрасенсов» Варвара Панина попала после кастинга в интернете. Возможно, организаторам понравился яркий типаж 24-летней молодой женщины, и поэтому она оказалась среди участников. В любом случае время покажет, появились ли способности у Варвары Паниной после того, как она ушла от мужа-алкоголика.