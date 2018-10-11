Nokia 3.1 Plus получил поддержку свежей ОС Android 8.1

Разработчики пообещали, что устройство Nokia 3.1 Plus на протяжении нескольких лет будет регулярно получать требуемые обновления по функционалу и улучшению мер безопасности. Данный девайс обзавелся 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 х 215 на 720 пикселей. Известно, что смартфон получил основную камеру со сдвоенным механизмом. Что касается селфи-камеры, то ее объектив имеет 8 мегапикселей.По техническим параметрам указано, что гаджет получил восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22 с частотой 2 Ггц. Производитель обещает быструю работу за счет мощного видео-адаптера IMG PowerVR GE8320. В зависимости от комплектации Nokia 3.1 Plus будут предложены клиентам с 2 и 3 гигабайтами оперативной памяти, а также постоянной памятью от 16 до 32 гигабайт. Емкость батареи представленного смартфона составляет 3500 мАч, что вполне достаточно для длительной автономной работы. Стоимость модели в самой скромной комплектации составит приблизительно 160 евро.