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Таинственный дисковидный объект обнаружен на Марсе

На Марсе уфологи обнаружили таинственный дисковидный объект, расположенный в 5 километрах от северного полюса Красной планеты. Специалисты считают, что это потерпевший крушение НЛО.
Таинственный дисковидный объект обнаружен на Марсе

По словам уфологов, объект появился на карте Марса, которая была сделана при помощи космического аппарата несколько месяцев назад. Однако тогда специалисты подумали, что это огромный вулкан, занесённый пылью. Спустя какое-то время внешний вид объекта стал более чётким, видимо, повлияли сильные бури на Красной планете. Тогда уфологи решили, что этот артефакт инопланетного происхождения.

При этом специалисты считают, что изображения НЛО противоречивы, потому что на самом деле объект может оказаться обычным камнем, который из-за постоянных ветров получил форму круга. Однако на поверхности Марса он появился сравнительно недавно, поэтому и появились предположения о его инопланетном происхождении.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:15

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