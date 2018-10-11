Ученые обнаружили связь между диетой и депрессивным состоянием

На двух островах между Папуа и северным побережьем Австралии местные жители имеют разный рацион. На одном острове есть рестораны быстрого питания, на другом люди отдают предпочтение традиционным блюдам, состоящим из рыбы и морепродуктов.Специалисты из австралийского Университета Джеймса Кука провели опрос 100 респондентов. Выяснилось, что из-за легкого доступа к фаст-фуду и пище с высоким содержанием жирных кислот у 16 человек на острове развилась депрессия. На острове, где жители придерживались рыбной диеты и употребляли в большом объеме морепродукты, людей с симптомами депрессии оказалось всего 3 человека.