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Ученые обнаружили связь между диетой и депрессивным состоянием

Ученые нашли взаимосвязь между диетой и депрессией. На одном из островов в Торресовом проливе большинство местных жителей проявляли признаки депрессии, специалисты посчитали, что это связано с нездоровой диетой и легким доступом к фаст-фуду.

Ученые обнаружили связь между диетой и депрессивным состоянием


На двух островах между Папуа и северным побережьем Австралии местные жители имеют разный рацион. На одном острове есть рестораны быстрого питания, на другом люди отдают предпочтение традиционным блюдам, состоящим из рыбы и морепродуктов.

Специалисты из австралийского Университета Джеймса Кука провели опрос 100 респондентов. Выяснилось, что из-за легкого доступа к фаст-фуду и пище с высоким содержанием жирных кислот у 16 человек на острове развилась депрессия. На острове, где жители придерживались рыбной диеты и употребляли в большом объеме морепродукты, людей с симптомами депрессии оказалось всего 3 человека.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:46

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