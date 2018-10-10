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Шестилетний сын Елены Ваенги решил обучить английскому языку 92-летнюю бабушку

Известная певица Елена Ваенга опубликовала в своем аккаунте Instagram очередной снимок. На данном фото запечатлено, как 6-летний сын артистки – Ваня, обучает 92-летнюю бабушку английскому языку.

Шестилетний сын Елены Ваенги решил обучить английскому языку 92-летнюю бабушку


По изображенному кадру можно судить, что мальчик и бабушка очень погружены в процесс обучения, так как оба сидят с серьёзными лицами. Пост знаменитости в течение четырех часов оценили свыше 3,7 тысяч пользователей соцсети.

Подписчики отметили, что учиться никогда не поздно, при этом начали хвалить Ваню. Некоторые фолловеры вспомнили, как они обучали своих престарелых родственников.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:55

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