Шестилетний сын Елены Ваенги решил обучить английскому языку 92-летнюю бабушку

По изображенному кадру можно судить, что мальчик и бабушка очень погружены в процесс обучения, так как оба сидят с серьёзными лицами. Пост знаменитости в течение четырех часов оценили свыше 3,7 тысяч пользователей соцсети.Подписчики отметили, что учиться никогда не поздно, при этом начали хвалить Ваню. Некоторые фолловеры вспомнили, как они обучали своих престарелых родственников.