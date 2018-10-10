Шестилетний сын Елены Ваенги решил обучить английскому языку 92-летнюю бабушку
Известная певица Елена Ваенга опубликовала в своем аккаунте Instagram очередной снимок. На данном фото запечатлено, как 6-летний сын артистки – Ваня, обучает 92-летнюю бабушку английскому языку.
По изображенному кадру можно судить, что мальчик и бабушка очень погружены в процесс обучения, так как оба сидят с серьёзными лицами. Пост знаменитости в течение четырех часов оценили свыше 3,7 тысяч пользователей соцсети.
Подписчики отметили, что учиться никогда не поздно, при этом начали хвалить Ваню. Некоторые фолловеры вспомнили, как они обучали своих престарелых родственников.
По изображенному кадру можно судить, что мальчик и бабушка очень погружены в процесс обучения, так как оба сидят с серьёзными лицами. Пост знаменитости в течение четырех часов оценили свыше 3,7 тысяч пользователей соцсети.
Подписчики отметили, что учиться никогда не поздно, при этом начали хвалить Ваню. Некоторые фолловеры вспомнили, как они обучали своих престарелых родственников.