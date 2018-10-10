Подписчики попросили Нурмагомедова показать свою супругу
Хабиб Нурмагомедов разместил новое фото на своей странице в социальной сети Instagram. Увидев бойца в белой рубашке, а также подпись под сюжетом, фанаты попросили его показать свою супругу.
После победы в одном из самых обсуждаемых боев, Нурмагомедов прибыл домой. Его тепло приняли родственники, а каждый прохожий хотел сфотографироваться с бойцом. В какой-то момент чемпион опубликовал снимок в сети Instagram, на котором он стоит в белой рубашке и брюках. Фото подписано словами: “Чего не хватает?”. Подписчики стали предлагать большое количество вариантов ответа на вопрос, заданный спортсменом.
Множество подписчиков попросили Нурмагомедова показать свою супругу, ссылаясь на то, что именно ее не хватает на снимке. А некоторые предположили, что чемпион еще не женат. Впрочем, были и другие предположения. Один из подписчиков пошутил, написав, что не хватает головы побежденного чемпионом Ирландца. Сам Нурмагомедов пока не комментировал представленные ответы на свой вопрос.
После победы в одном из самых обсуждаемых боев, Нурмагомедов прибыл домой. Его тепло приняли родственники, а каждый прохожий хотел сфотографироваться с бойцом. В какой-то момент чемпион опубликовал снимок в сети Instagram, на котором он стоит в белой рубашке и брюках. Фото подписано словами: “Чего не хватает?”. Подписчики стали предлагать большое количество вариантов ответа на вопрос, заданный спортсменом.
Множество подписчиков попросили Нурмагомедова показать свою супругу, ссылаясь на то, что именно ее не хватает на снимке. А некоторые предположили, что чемпион еще не женат. Впрочем, были и другие предположения. Один из подписчиков пошутил, написав, что не хватает головы побежденного чемпионом Ирландца. Сам Нурмагомедов пока не комментировал представленные ответы на свой вопрос.
Спорт
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:15