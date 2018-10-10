Подписчики попросили Нурмагомедова показать свою супругу

После победы в одном из самых обсуждаемых боев, Нурмагомедов прибыл домой. Его тепло приняли родственники, а каждый прохожий хотел сфотографироваться с бойцом. В какой-то момент чемпион опубликовал снимок в сети Instagram, на котором он стоит в белой рубашке и брюках. Фото подписано словами: “Чего не хватает?”. Подписчики стали предлагать большое количество вариантов ответа на вопрос, заданный спортсменом.Множество подписчиков попросили Нурмагомедова показать свою супругу, ссылаясь на то, что именно ее не хватает на снимке. А некоторые предположили, что чемпион еще не женат. Впрочем, были и другие предположения. Один из подписчиков пошутил, написав, что не хватает головы побежденного чемпионом Ирландца. Сам Нурмагомедов пока не комментировал представленные ответы на свой вопрос.