Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в процессе эволюции

Как оказалось, все представители этого вида обладают 4,7 и 6,7 миллиардами пар нуклеотидов, в то же время у китовой акулы – лишь 3,8 миллиарда пар. Специалисты обнаружили определенное количество неизвестного ДНК. Дальнейшие исследования показали, что акулы обладают геномом, способствующим осуществлять регуляцию гомеостаза и репродуктивных функций. Поэтому, речь идёт о том, что эти гены были свойственны предкам челюстноротых животных.Например, японские кошачьи акулы сохранили родопсины, позволяющие ей видеть в темноте, а вот у китовых акул в наличии оказались опсины, обладающие чувствительностью в красном диапазоне. Эксперты также сделали вывод, что хищники используют секретный рецептор, различающий запахи.