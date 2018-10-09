Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в процессе эволюции
Исследователи из Японии выяснили, что акулам было свойственно терять нюх и цветовое зрение во время эволюции. В своей работе ученые отсеквенировали геномы нескольких видов местных акул, а затем смогли воссоздать геном китовой акулы с многократным покрытием, пишет издание Nature Ecology&Evolution.
Как оказалось, все представители этого вида обладают 4,7 и 6,7 миллиардами пар нуклеотидов, в то же время у китовой акулы – лишь 3,8 миллиарда пар. Специалисты обнаружили определенное количество неизвестного ДНК. Дальнейшие исследования показали, что акулы обладают геномом, способствующим осуществлять регуляцию гомеостаза и репродуктивных функций. Поэтому, речь идёт о том, что эти гены были свойственны предкам челюстноротых животных.
Например, японские кошачьи акулы сохранили родопсины, позволяющие ей видеть в темноте, а вот у китовых акул в наличии оказались опсины, обладающие чувствительностью в красном диапазоне. Эксперты также сделали вывод, что хищники используют секретный рецептор, различающий запахи.
Как оказалось, все представители этого вида обладают 4,7 и 6,7 миллиардами пар нуклеотидов, в то же время у китовой акулы – лишь 3,8 миллиарда пар. Специалисты обнаружили определенное количество неизвестного ДНК. Дальнейшие исследования показали, что акулы обладают геномом, способствующим осуществлять регуляцию гомеостаза и репродуктивных функций. Поэтому, речь идёт о том, что эти гены были свойственны предкам челюстноротых животных.
Например, японские кошачьи акулы сохранили родопсины, позволяющие ей видеть в темноте, а вот у китовых акул в наличии оказались опсины, обладающие чувствительностью в красном диапазоне. Эксперты также сделали вывод, что хищники используют секретный рецептор, различающий запахи.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:19