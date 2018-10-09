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Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве

Недавно бывшая участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева съехала от Арая Чобаняна. По словам ребят, это было их обоюдное решение, так как пришло время двигаться дальше и строить свою личную жизнь.

Девушка уже показывала пользователям социальной сети Instagram квартиру, которую она выбирала вместе с Араем. Через некоторое время она вышла в прямой эфир, но в ее постели уже лежал Виктор Шароваров, который еще несколько дней назад в интервью домовскому журналу заявил, что никогда не простит Сашу за измену.

Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве

«Сейчас Саша съехала от Арая, сняла себе квартиру. И у нас с ней отношения. Скорее всего, я перееду жить к ней, и мы будем уже вместе. Конечно же, я не маленький, я знаю, что между ними с Чобаняном был не только съем квартиры. И, конечно же, у меня миллион сомнений. Я не скажу, что уверен в том, что Саша не поступит так же, или что не произойдет какой-то жести… Мне сейчас хорошо с ней, и ладно. А там как будет, так будет», - сообщил Витя уже после появления слухов о возобновлении их с Шевой романа.

Он отметил, что общение с бывшей возлюбленной у него сохранялось даже после того, как она покинула телестройку. Оно было не страстным, а обычным, дружеским. Ребята просто интересовались, кто как живет, какие у кого дела, и на этом все.

Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве

Когда Шароваров покинул «Дом-2», то пересекся с Сашей в ночном клубе, и по словам парня, у них что-то зажглось. После этого еще было несколько встреч, и их общение в социальной сети стало более плотным. По итогу экс-звезда реалити-шоу сказала, что будет съезжать от Арая и молодой человек понял, что это шанс вновь попробовать построить отношения.

Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве

«Конечно же, я уже не буду верить ей как раньше, но будем жить и работать над собой. Получится — ну и хорошо, а не получится — будем жить. Благо, есть ради кого! Конечно же, у меня есть надежда на то, что у нас что-то получится серьезное. О ЗАГСе я не думаю, у нас, как и прежде, есть определенные обязательства перед своими детьми. Пока чувства есть, есть желание быть вместе, а там увидим!», - подытожил Витя.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:46

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