В Тверской области нашли кости мамонта

Первым увидел кости мамонта житель посёлка Георгиевское. Он сделал снимки, подробно описал их и указал точный маршрут и местонахождение этих останков. На реку Ивицу, а точнее на её левый берег с обрывистой местностью, в сентябре этого года отправилась разведочная экспедиция. Возглавил её старший научный сотрудник Палеонтологического института Евгений Мащенко.По прибытию на место группа провела первые раскопки. Исследователи нашли фрагменты альвеол, части верхней челюсти с зубами, куски бивней и другие кости черепа. После предварительных анализов было установлено, что все останки принадлежат одному животному – шерстистому мамонту, который скончался в доисторические времени в возрасте 45 лет.По словам Евгения Мащенко, кости животного представляют огромный интерес для учёных. В прошлом мамонты обитали на территории современной Тверской области, но до сих пор они остаются мало изученными, и их находки - достаточно редкое явление. Исследования продолжатся весной и летом следующего года. Экспедиция уже будет носить исследовательский характер. Палеонтологам предстоит узнать много нового об образе жизни, физиологическом строении и прочих особенностях древних гигантов.