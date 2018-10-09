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Уфолог обнаружил на Луне множество загадочных объектов с помощью Google Moon

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг разместил на YouTube-канале видеоролик о многочисленных странных объектах на поверхности Луны, которые он смог рассмотреть при помощи интерактивной карты Google Moon.

Исследователь полагает, что такие сведения нельзя оставлять без внимания.

Уфолог обнаружил на Луне множество загадочных объектов с помощью Google Moon

Скотт Уоринг отмечает, что увидеть загадочные сооружения на поверхности ближайшего спутника Земли может любой желающий, поскольку приложение Google Moon является бесплатным. Этих строений очень много, они расположены в непосредственной близости друг к другу. По мнению исследователя, некоторые объекты имеют форму пирамид, что подтверждает их создание представителями разумной цивилизации.


Скотт Уоринг опубликовал и координаты обнаруженных сооружений, порекомендовав посмотреть видео.


 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 04:00

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