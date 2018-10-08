АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди «опасных» звезд для запроса в Google

Сотрудники фирмы McAfee, разрабатывающей антивирусное ПО, рассказали, какие имена звёзд при запросе в Google могут привести пользователей на вредоносные сайты. У данного списка есть два лидера - американская модель Ким Кардашьян и австралийская манекенщица Руби Роуз.

Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди «опасных» звезд для запроса в Google

Вероятность потери важных данных, попадание в руки мошенников, а также заражение ПК вирусом, велика в том случае, если кликнуть на имя знаменитости, которая вошла в этот список. В нём оказались модель Кортни Кардашьян, Бритни Спирс, Адель, Эмма Робертс, Наоми Кэмпбелл, Марион Котийяр и Эмбер Хёрд. При этом в Великобритании заняла первое место в этом списке звезда Instagram и жена Канье Уэста —Ким Кардашьян, а в США лидирует Руби Роуз.

Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди «опасных» звезд для запроса в Google

Чтобы избежать неприятностей, специалисты фирмы McAfee советуют пользователям приобрести последнюю версию антивируса, при этом регулярно обновлять ПО. Однако самое главное - это пользоваться надёжными, а также проверенными источниками и сайтами.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении
Игорь Николаев похвастался танцевальными
Американцам понравилась советская «Буханка» -
Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди
Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе
В компьютеры Apple встроят защиту от
В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая
Жена Гогена Солнцева впервые показалась на
21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет
Российские телескопы будут предсказывать точное
Жительница Волгограда поедет на Каннский
Ученые назвали мастурбацию идеальным средством
«Летающий внедорожник» для МЧС и Минобороны будет
Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой
Влад Кадони раскритиковал методы воспитания
Японский спутник для очистки орбиты от мусора
Констрантин Иванов задумался о возвращении в
Астроном объяснил вспышку активности метеорного
Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь,
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в
Американец вытряхнул кошелек и получил миллион
Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей
Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться
На первых живых фото засветился новый смартфон
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Просмотреть все новости