Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди «опасных» звезд для запроса в Google

Вероятность потери важных данных, попадание в руки мошенников, а также заражение ПК вирусом, велика в том случае, если кликнуть на имя знаменитости, которая вошла в этот список. В нём оказались модель Кортни Кардашьян, Бритни Спирс, Адель, Эмма Робертс, Наоми Кэмпбелл, Марион Котийяр и Эмбер Хёрд. При этом в Великобритании заняла первое место в этом списке звезда Instagram и жена Канье Уэста —Ким Кардашьян, а в США лидирует Руби Роуз.Чтобы избежать неприятностей, специалисты фирмы McAfee советуют пользователям приобрести последнюю версию антивируса, при этом регулярно обновлять ПО. Однако самое главное - это пользоваться надёжными, а также проверенными источниками и сайтами.