Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе

Такой жилой модуль обладает прочным корпусом. Его размеры составляют 2,4 х 2,4 х 2 метра. Он соединяется с шарообразным надувным отсеком для жилья. Специалисты внутри дома встроили систему, которая собирает энергию ветра, солнца, конденсат. Капсулой можно управлять со смартфона либо компьютера. Её можно подключать к экосистеме Xiaomi.Представители Xiaomi отмечают, что модуль собрали таким образом, чтобы его можно легко и быстро разобрать, а также транспортировать по Красной планете. Китайские специалисты предложили всем желающим ознакомиться с их концептом в рамках выставки в Пекине. Она пройдёт 4 ноября.