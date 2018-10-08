АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе

Компания Xiaomi показала модуль, предназначенный для жизни людей на Марсе. Специалисты Xiaomi вместе с дизайнерской известной компанией OPEN Architecture представили концепт жилого специального модуля, который готовят для потенциальных колонизаторов Красной планеты.

Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе

Такой жилой модуль обладает прочным корпусом. Его размеры составляют 2,4 х 2,4 х 2 метра. Он соединяется с шарообразным надувным отсеком для жилья. Специалисты внутри дома встроили систему, которая собирает энергию ветра, солнца, конденсат. Капсулой можно управлять со смартфона либо компьютера. Её можно подключать к экосистеме Xiaomi.

Представители Xiaomi отмечают, что модуль собрали таким образом, чтобы его можно легко и быстро разобрать, а также транспортировать по Красной планете. Китайские специалисты предложили всем желающим ознакомиться с их концептом в рамках выставки в Пекине. Она пройдёт 4 ноября.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении
Игорь Николаев похвастался танцевальными
Американцам понравилась советская «Буханка» -
Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди
Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе
В компьютеры Apple встроят защиту от
В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая
Жена Гогена Солнцева впервые показалась на
21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет
Российские телескопы будут предсказывать точное
Жительница Волгограда поедет на Каннский
Ученые назвали мастурбацию идеальным средством
«Летающий внедорожник» для МЧС и Минобороны будет
Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой
Влад Кадони раскритиковал методы воспитания
Японский спутник для очистки орбиты от мусора
Констрантин Иванов задумался о возвращении в
Астроном объяснил вспышку активности метеорного
Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь,
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в
Американец вытряхнул кошелек и получил миллион
Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей
Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться
На первых живых фото засветился новый смартфон
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Просмотреть все новости