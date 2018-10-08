Буйная истерика Саши Черно не спасла её пару от поездки на Сейшельские острова

«Бедная Черно, снова на Сейшелах превратится в непонятно кого! Чувствую зря ее на острова отправили», «О, теперь будет хоть на что посмотреть. Майка и Сашка явно будут драться за первенство на «Острове любви». За этим интересно будет понаблюдать!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Не секрет, что совсем недавно с «Острова любви» на Поляну вернулись Иосиф Оганесян и Александра Черно, и вот так случилось, что влюбленным в очередной раз пришлось составить компанию Алексею Купину и Майе Донцовой. По словам бывшей брюнетки, она до сих пор помнит измену своего возлюбленного, которая как раз и произошла на Сейшельских островах.По мнению телезрителей реалити-шоу «Дом-2», теперь местным жителям снова придется привыкать к громким крикам и претензиям Александры Черно, которая то и дело просто-таки требует от Иосифа Оганесяна доказательств того, что он больше не посмеет никогда ей изменить.С другой стороны, как оказалось, преданные поклонники скандального телепроекта «Дом-2» понимают, что развлекаться на Сейшельских островах особо нечем, и именно поэтому многие участники предпочитают сквернословить, скандалить, драться, а также вовсю дегустировать различные соки и заниматься волшебством налево и направо.Александра Черно попыталась объяснить своим подписчикам в личном микроблоге, почему ей так не хотелось лететь на Сейшелы. Из рассказа эпатажной участницы становится понятно, что на жаре ей быть очень непросто. Волосы превращаются в «мочалку», ходить и плавать на солнце тяжело, да и с едой на остовах проблематично, ведь ее не так легко достать, как, к примеру, на Поляне. Немаловажным для Черно является момент с девушками, которые вовсю расхаживают по Сейшелам в бикини, тем самым обращая на себя внимание Иосифа.