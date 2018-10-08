Смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin 970 набрал на AnTuTu 310 000 баллов
Смартфон версии Huawei Mate 20 Pro смог набрать на AnTuTu больше 310 000 баллов. Специалисты отмечают, что главной особенностью устройства является процессор Kirin 970. Он составил конкуренцию версии Snapdragon 845.
Устройство Huawei Mate 20 Pro осуществляет работу на базе нового эффективного чипа. В базовой вариации предлагается ОЗУ на 6 Гб. Специалисты во время тестов проанализировали работоспособность нового смартфона с различными приложениями. При этом было установлено, что благодаря адаптивной «операционке» устройство не зависает, стабильно функционируя.
Приблизительно такое же количество баллов смог набрать смартфон версии iPhone XS, оснащаемый процессором Apple A12. Недостатком «яблочного» устройства специалисты назвали небольшой объем ОЗУ. Он не компенсируется даже адаптивной операционной системой.
Устройство Huawei Mate 20 Pro осуществляет работу на базе нового эффективного чипа. В базовой вариации предлагается ОЗУ на 6 Гб. Специалисты во время тестов проанализировали работоспособность нового смартфона с различными приложениями. При этом было установлено, что благодаря адаптивной «операционке» устройство не зависает, стабильно функционируя.
Приблизительно такое же количество баллов смог набрать смартфон версии iPhone XS, оснащаемый процессором Apple A12. Недостатком «яблочного» устройства специалисты назвали небольшой объем ОЗУ. Он не компенсируется даже адаптивной операционной системой.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:14