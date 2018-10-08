Смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin 970 набрал на AnTuTu 310 000 баллов

Устройство Huawei Mate 20 Pro осуществляет работу на базе нового эффективного чипа. В базовой вариации предлагается ОЗУ на 6 Гб. Специалисты во время тестов проанализировали работоспособность нового смартфона с различными приложениями. При этом было установлено, что благодаря адаптивной «операционке» устройство не зависает, стабильно функционируя.Приблизительно такое же количество баллов смог набрать смартфон версии iPhone XS, оснащаемый процессором Apple A12. Недостатком «яблочного» устройства специалисты назвали небольшой объем ОЗУ. Он не компенсируется даже адаптивной операционной системой.